Dunja Hayali setzt auf das klärende Gespräch

In der Reihe „Zeitgespräche mit Prominenten“ hatte die Kreisarbeitsgemeinschaft der Genossenschaftsbanken Oldenburg-Land und Delmenhorst am Donnerstagabend die Fernsehmoderatorin und Buchautorin Dunja Hayali (2.v.l.) zu Besuch. Sie war von den Wildeshauser Volksbankvorständen Jürgen Poppe (l.) und Frank Ostertag (r.) sowie der Marketingleiterin Anja Marowsky eingeladen worden, um im großen Saal des Hotels „Gut Altona“ vor 400 Besuchern über das Thema Wertschätzung zu sprechen. Das tat die 44-Jährige mit großer Begeisterung, weil sie die Frage, wie die Menschen miteinander umgehen, schon lange beschäftigt. „Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, wir müssen uns aber über unserer Ansichten austauschen“, betonte sie und beleuchtete das Thema auch aus ihrer journalistischen Praxis. So machte sie deutlich: „Integration ist keine Einbahnstraße.“ Es sei wichtig, in Not geratene Menschen aufzunehmen. Diese müssten sich aber an Rechte, Pflichten und Werte in ihrem Zufluchtsland halten. - Foto: Rohdenburg