Wildeshauser stufte Drogenverkauf als lukrativen Nebenverdienst ein - und wird verurteilt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Das Landgericht in Verden verhandelt aktuell den Fall der Vergewaltigung einer 13-Jährigen in Schwarmstedt. © Agentur, dpa

Wildeshausen – In knapp zwei Monaten verkaufte ein 32-jähriger Wildeshauser in mindestens sieben Fällen Cannabis und Amphetamine an Bekannte und Freunde, dann stand am 13. September 2020 die Polizei vor der Tür und beschlagnahmte 50 Gramm Cannabis und 100 Gramm Amphetamine in seiner Wohnung.

Wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln wurde der Mann am Montag vor Gericht zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt. Er muss zudem seinen Gewinn von 390 Euro zurückzahlen und 500 Euro an die Wildeshauser Tafel überweisen. Ein Bewährungshelfer soll dem Mann, der sich in der Privatinsolvenz befindet, stützend zur Seite stehen.

Der Wildeshauser zeigte sich vor dem Schöffengericht des Amtsgerichtes voll geständig. Er habe im Sommer 2020 unter anderem wegen der Corona-Einschränkungen und damit verbundener Kurzarbeit unter akutem Geldmangel gelitten. Zudem habe er damals selbst exzessiv Drogen konsumiert. „Ich bin angesprochen worden, ob ich was besorgen könnte“, berichtete im Gerichtssaal. So habe er das Cannabis besorgt. Die 100 Gramm Amphetamine seien seine einzige Bestellung von dieser Drogenart gewesen.

Scheidung und Privatinsolvenz

Der Wildeshauser schilderte, dass er wegen einer Spielsucht, einer Scheidung und der Privatinsolvenz in argen Nöten gesteckt habe. Da sei ihm der Nebenverdienst sehr lukrativ vorgekommen. Mittlerweile konsumiere er nur noch selten Cannabis, habe einen festen Job und sei mit seinem Leben sehr zufrieden, sagte er.

Die Staatsanwältin stufte auch die beschlagnahmten Drogen als noch gerade geringfügig ein und stellte dem Angeklagten eine günstige Sozialprognose aus. Auch vier Voreintragungen wegen Diebstahls sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis, die schon sechs Jahre zurücklagen, fielen da nicht ins Gewicht, sodass sie neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, eine Strafe von 500 Euro, regelmäßige Urinkontrollen sowie den Besuch einer Drogenberatungsstelle beantragte. Der Verteidiger schloss sich weitgehend an, hielt aber die Kontrollen für nicht nötig.

Das sah auch die Richterin so. Sie glaube dem Mann, dass er sein Leben wieder im Griff hat. „Damals sind Sie gut high durch die Gegend gelaufen“, stellte sie fest. Es sei eine „schwachsinnige Idee“ gewesen, Drogen zu erwerben, um sie an Freunde weiterzuverkaufen und deren Sucht zu fördern. Grundsätzlich glaube sie aber, dass diese Taten der Vergangenheit angehören und der Wildeshauser tatsächlich nur noch selten Drogen konsumiere. Anders sei sein arbeits- und stundenintensiver Arbeitstag wohl kaum zu leisten, erklärte sie. Sie hoffe, den Mann nie wieder im Gerichtssaal antreffen zu müssen.