Drogenrucksack im Zug vergessen

AUS DEM GERICHT Junger Mann will Päckchen auf Spielplatz gefunden haben

+ Drogen in nicht unerheblicher Menge: In dem Rucksack befanden sich 58 Gramm Amphetamine. symboloto: dpa

Wildeshausen – Weil er am 22. Januar 2019 um 21.43 Uhr seinen mit 58 Gramm Amphetaminen und 2,4 Gramm Marihuana gefüllten Rucksack in der Nordwestbahn vergessen hatte, stand jetzt ein 21-Jährige vor der Jugendrichterin am Amtsgericht Wildeshausen. Zu seiner Verteidigung hatte er sich eine kleine Geschichte ausgedacht, die er eine halbe Stunde lang auch auf intensive Nachfrage der Richterin aufrecht erhielt. Als diese ihm signalisierte, ihm nicht zu glauben, brach das Lügengebäude zusammen. Die Konsequenz: Sobald das Urteil rechtskräftig ist, muss der junge Mann 600 Euro an die Jugendstraffälligenhilfe „Brücke“ zahlen und drei Termine bei der Fachstelle Sucht der Diakonie wahrnehmen.