Drogen, Geschmiere und Messerstechereien

Kriminelle Zustände am Ehrenmal am Burgberg

+ © Heger Schmierereien am Ehrenmal: Fast täglich kommen neue Kritzeleien dazu. © Heger

Wildeshausen – Susanne Heger aus Wildeshausen ist regelmäßig am Burgberg in der Kreisstadt unterwegs und sie spricht viel mit Jugendlichen, die dort am Ehrenmal sitzen. Sie beobachtet, dass an den Mauern ständig neue Schmierereien auftauchen und erfährt von Schülern, dass sich sowohl im Wald hinter der Konzertmuschel sowie hinter der Gedenkstätte auch tagsüber Dealer aufhalten, um Schülern Drogen zu verkaufen.