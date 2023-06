Dritte Maßnahme zur ökologischen Aufwertung: 750 Tonnen Kies für die Hunte

Von: Dierk Rohdenburg

Ökologische Aufwertung der Hunte: Beteiligt sind unter anderem Hans-Dieter Buschahn (Hunte-Wasseracht), Ralf Siemer (Fischereiverein) und Annette Groth (Stiftung Gewässerschutz Weser-Ems, vorne von links) © dr

Wildeshausen – In der Wiekau (Landgemeinde Wildeshausen) läuft derzeit die dritte große Maßnahme zur ökologischen Aufwertung der Hunte.

Der Träger der Arbeiten ist der Fischereiverein Wildeshausen, der alle wichtigen Beteiligten wie beispielsweise die Hunte-Wasseracht als Besitzer des Gewässers sowie den Landkreis Oldenburg zusammengebracht hat. In dem Projekt werden rund 750 Tonnen Kies, Lesesteine von Feldern sowie Findlinge in die Hunte eingebracht, um die Strömungsgeschwindigkeit der Hunte in dem Bereich zu erhöhen und die Artenvielfalt zu stärken.

Fische wie das Fluss- und das Meerneunauge sowie die Lachs- und die Meerforelle haben die Möglichkeit, dort besser zu laichen. „Zudem können sich hier Krebsarten ansiedeln und wassergebundene Insekten vermehren“, nennt Ralf Siemer vom Fischereiverein den Sinn der Maßnahme. Die Wichtigkeit der Arbeiten werde glücklicherweise allerseits anerkannt, freut er sich. Besonders dankbar ist er der Stiftung Gewässerschutz Weser-Ems, die beim Wasserverband OOWV angesiedelt ist. Annette Groth von der Stiftung hatte den Fischereiverein darauf angesprochen, dass man sehr gerne kleinere Projekt für Naturschutz, Umweltbildung und Forschung unterstütze. Deshalb wurde der Antrag auf 25.000 Euro Zuwendung auch bewilligt.

Maßnahme hat überregionale Bedeutung

„Das sieht hier gerade martialisch aus“, deutete Siemer auf die Aufschüttungen von Kies. „Aber manchmal muss es so aussehen, um dann viel besser zu werden.“ Er bezeichnete die Maßnahme als dritten Trittstein zu mehr Biodiversität im Bereich der Hunte und sieht auch eine überregionale Bedeutung, weil insbesondere wassergebundene Insekten kaum noch geeignete Plätze finden und die Fische, die in der Hunte schlüpfen, in andere Flüsse weiterziehen.

Ganz allein schafft es die Natur aber offenbar in unserer Region nicht, ein Gleichgewicht herzustellen. So hat der Fischereiverein seit mittlerweile 16 Jahren ein Bruthaus, indem Fische herangezogen werden, um sie später auszusetzen. Diese Bemühungen helfen, den Fischbestand zu erhöhen. Dennoch gibt es weiter große Hindernisse. So haben die Lachse keine Chance, das Wasserwerk in der Kreisstadt zu überwinden. „Die suchen sich die schnellste Strömung und stoßen immer wieder mit dem Kopf gegen das Wehr und verletzen sich“, erzählte Siemer. Die Meerforelle sei da schlauer. Die suche sich dann einen Weg in andere Gewässer.

Neben der Maßnahme mit dem Kies bringt die Hunte-Wasseracht zudem große Totholzstämme an die Böschung. Auch das hilft, Insekten am Fluss anzusiedeln, die dort nisten können.