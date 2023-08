Dreimal Krebs: Wildeshauser in Not

Von: Dierk Rohdenburg

Benötigt dringend eine Stammzellenspende: Thorsten Wiemeyer aus Wildeshausen. © Lange

Wildeshausen – Thorsten Wiemeyer aus Wildeshausen kann es kaum fassen: Bereits zum dritten Mal ist dem 46-Jährigen der Krebs ausgebrochen.

Wiemeyer, vielen in Wildeshausen als Postbote bekannt, leidet an einem Morbus-Non-Hodgkin-Lymphom, vereinfacht gesagt, an Lymphdrüsenkrebs.

Zum ersten Mal erkrankte er im Frühjahr 2020. „Nach gut überstandener Chemotherapie ging das normale Leben weiter, er konnte wieder arbeiten“, berichtet seine Schwester Melanie Lange. „Leider kam es aber bereits im Sommer 2022 zum ersten Rezidiv, der Krebs war wieder da.“ Es folgte eine Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender autologer Stammzelltherapie, das bedeutet, dass er seine vorab entnommenen körpereigenen Stammzellen wieder zurückerhielt, die so für eine Erholung der Blutbildung sorgen konnten und ihm die langsame Rückkehr in den Alltag ermöglichten.

Allerdings wurde bei einer Routinekontrolle im Juli dieses Jahres wieder auffälliges Gewebe in der Leber entdeckt, das sich erneut als bösartig herausstellte.

„Die Hoffnung ist nun, den Krebs mithilfe einer allogenen Stammzelltransplantation in den Griff zu bekommen, das heißt, mit Stammzellen eines Fremdspenders“, so Melanie Lange.

Familie bittet um Hilfe

Deshalb bitten seine Familie und Freunde: „Lasst euch als Stammzellspender registrieren. Damit schenkt ihr Thorsten und vielen anderen Patienten das Wertvollste, was es auf der Welt gibt – die Hoffnung auf ein zweites Leben!“

Grundsätzlich kann sich jeder zwischen 18 und 55 Jahren für die Stammzellspende registrieren. Dafür kann man eine der deutschen Spenderdateien wie die DKMS (www.dkms.de) kontaktieren und ein kostenloses Typisierungsset anfordern.

Die Typisierung kann jeder zuhause per Wangenabstrich vornehmen. Die entnommene Probe muss dann nur mit entsprechender Einwilligungserklärung eingeschickt werden.

Stammzellenspende für den Spender problemlos

Auch vor der Stammzellspende braucht niemand Angst haben. Die periphere Blutstammzellspende ist inzwischen die Standard-Entnahmetechnik. Hier wird der Spender zuerst mit einem Wachstumsfaktor behandelt. Dieser unterstützt die Reifung der Stammzellen im Knochenmark und bewirkt, dass sie schneller in das Blut übergehen. Danach werden sie dem Spender mit der sogenannten Stammzellapharese, vergleichbar mit einer Dialyse, ambulant entnommen.

Bei diesem Prozess wird das Blut aus einer Armvene durch einen Zellseparator zurück in die Armvene des anderen Arms geleitet. Im Regelfall dauert die Blutstammzellspende etwa drei bis vier Stunden. In manchen Fällen muss sie am Folgetag wiederholt werden, um die notwendige Anzahl an Stammzellen zu erhalten.

Weitere Informationen findet man auch auf den Seiten des ZKRD Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland (www.zkrd.de).

„Bitte helft mit, schnell den genetischen Zwilling für Thorsten zu finden, und lasst euch schnellstmöglich registrieren“, appelliert Melanie Lange an alle. Sie ist per E-Mail an melanie.wiemeyer@gmx.de erreichbar. Zudem ist bald eine Spendenaktion in Wildeshausen geplant. Wir werden darauf hinweisen, sobald Ort und Termin feststehen.