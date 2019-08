Dreimal 333,33 Euro

Bürgerstiftung überreicht Picknick-Erlös an Musikvereine der Stadt

+ Einsatz für die Jugend: Heinrich Kathmann, Frank Ostertag, Manfred Sander und Dieter Brüggmann (von links) übergaben die Spende an Torsten Hündling, Lotta Matthiesen, Elissa Jäschke (Musikkorps), Johannes Rohde (Blasorchester) sowie Jens Kuraschinski und Christian Niester (Spielmannszug, von links). Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Große Freude beim Musikkorps Wittekind, dem Blasorchester Wildeshausen und dem Wildeshauser Spielmannszug: Die Bürgerstiftung Wildeshauser Geest überreichte am Dienstag jeweils 333,33 Euro an die drei Gruppen. Die Spende soll für die Jugendarbeit verwendet werden. Das Geld stammt vom Bürgerpicknick, das die Stiftung dieses Jahr am Pfingstsonntag erstmals ausgerichtet hat. Rund 150 Teilnehmer saßen damals an einer langen Tafel auf der gesperrten Westerstraße und ließen sich die mitgebrachten Konfitüren und andere Leckereien schmecken. Die Stiftung hatte Brötchen und Getränke zur Verfügung gestellt. 50 Personen, die den Teilnahmebetrag von zehn Euro nicht mal eben so überhatten, waren eingeladen. Der Rest hatte sich für jeweils zehn Euro einen Eintritts-Button gekauft. Und der Erlös der Veranstaltung kommt jetzt, wie im Vorfeld angekündigt, einem gemeinnützigen Zweck zugute. „Wir dürfen uns richtig freuen, dass wir ein bisschen Geld verteilen dürfen“, sagte Dieter Brüggmann, Vorsitzender der Stiftung, beim Pressetermin in der Volksbank Wildeshauser Geest.