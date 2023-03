Männer schlagen in Wildeshausen mit Eisenstangen aufeinander ein

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei ermittelt gegen zwei Wildeshauser. © dpa

Wildeshausen – Mit Holzstöcken und Eisenstangen haben am Montag in Wildeshausen zwei Männer aufeinander eingeschlagen. Nun ermittelt die Polizei.

Aufmerksame Zeuginnen hatten am Montag, 27. März, gegen 13 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Mühlendamm in Wildeshausen beobachtet und die Polizei verständigt.

Zwei Männer im Alter von 30 und 35 Jahren waren zunächst in einer Apotheke in Streit geraten, um im weiteren Verlauf auf der Straße auch aufeinander einzuschlagen. Noch bevor die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, verließen die beiden Männer den Mühlendamm. Aufgrund der detaillierten Beschreibung der Zeuginnen konnten beide Wildeshauser jedoch von den Ordnungshütern im Nahbereich augespürt werden.

Gegen sie wird jetzt wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die beiden Männer waren sogar mit Holzstöcken und Eisenstangen aufeinander losgegangen. Über den Grund des Streites wurde nichts mitgeteilt.

Verkehrsunfall in Colnrade

Drei Leichtverletzte und rund 13.000 Euro Blechschaden an den beiden beteiligten Autos: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr in Colnrade passierte. Nach Polizeiangaben hatte ein 75-Jähriger aus Groß Ippener mit einem Mercedes die Spradauer Straße in Richtung Beckstedt befahren und beim Passieren des Kreuzungsbereichs zur Holtorfer Straße die Vorfahrt einer von links kommenden 59-Jährigen aus Twistringen missachtet.

Die Frau fuhr mit einem Ford in die linke Seite des Mercedes. Der 75-Jährige, seine 70-jährige Ehegattin und die 59-Jährige aus Twistringen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.