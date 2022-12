Drei Unfälle innerhalb weniger Stunden: 70.000 Euro Schaden

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Drei Unfälle musste die Polizei in Wildeshausen innerhalb von wenigen Stunden bearbeiten. Zum Glück gab es nur Leichtverletzte.

Weil sie das Rotlicht einer Ampel übersah, verursachte eine 59-jährige Frau aus Wildeshausen am Donnerstag einen Verkehrsunfall auf dem Nordring.

Die Frau war laut Polizeibericht mit ihrem Auto auf der Glaner Straße unterwegs und beabsichtigte, dieser weiter in Fahrtrichtung Spasche zu folgen. Als sie in den Kreuzungsbereich Glaner Straße/Nordring fuhr, missachtete sie das für sie geltende Rotlicht. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 71-jähriger Mann aus Delmenhorst mit seinem Auto den Nordring in Richtung Delmenhorst. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Unfallverursacherin sowie die 65-jährige Beifahrerin im Wagen des Delmenhorsters leicht verletzt wurden. Zur Unfallstelle wurden vorsorglich drei Rettungswagen entsandt. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Bis zur Bergung beider Fahrzeuge durch Abschleppunternehmen regelten Beamte der Polizei Wildeshausen den Verkehr. Der Schaden wurde auf 35.000 Euro geschätzt.

Rückwärts fahrend Unfall verursacht

10.000 Euro Schaden gab es bei einem Unfall am Donnerstag gegen 12.25 Uhr auf der Goldenstedter Straße in Wildeshausen.

Der Fahrerin eines Kleintransporters, eine 30-jährige Frau aus Wildeshausen, beabsichtigte nach Polizeiangaben, rückwärts von einer Hofzufahrt auf die Goldenstedter Straße zu fahren. Hierbei übersah sie den Wagen einer 41-jährigen Frau aus Goldenstedt und stieß mit ihr zusammen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Unfall beim Überholvorgang

Ein weitere Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der B 213 im Bereich der Gemeinde Dötlingen.

Zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und der Ortschaft Uhlhorn hatte sich in Fahrtrichtung Delmenhorst eine Fahrzeugkolonne hinter einem Lkw gebildet. Ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Rotenburg entschied sich dazu, mit seinem Auto den Lkw zu überholen. Die Fahrerin des vor ihm fahrenden Wagens vermittelte ihm den Eindruck, nicht überholen zu wollen.

Als er sich bereits im Überholvorgang und neben dem Auto der 35-jährigen Frau befand, scherte auch sie zum Überholen aus. Beide Wagen kollidierten seitlich miteinander und waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die Frau aus Wildeshausen zog sich leichte Verletzungen zu, die durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt wurden. Zur weiteren Behandlung wurde sie in eine umliegende Klinik gefahren.

Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.