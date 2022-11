Drei schwere Unfälle in 90 Minuten mit zwei Schwerverletzten

Von: Dierk Rohdenburg

Bei einem Unfall in Wildeshausen wurde eine Person schwer und eine leicht schwer verletzt. © dr

Landkreis – Drei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Dienstag im Landkreis Oldenburg innerhalb von nicht einmal zwei Stunden. Es wurden zwei Personen schwer verletzt. Die Schäden belaufen sich auf mehr als 150.000 Euro.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.55 Uhr in der Gemeinde Hatten. Zur Unfallzeit befuhr ein 55-jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten mit einem Mercedes den Heidhuser Weg. Er wollte die Munderloher Straße kreuzen, um die Fahrt auf dem Ossendamm fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 53-jährigen Oldenburgers, der die Munderloher Straße mit einem BMW in Richtung Kirchhatten befuhr. Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen erhebliche Schäden, die auf 30.000 Euro beziffert wurden.

Fünf Minuten später krachte es in Großenkneten

Nur fünf Minuten später kam es zu einem schweren Unfall in der Gemeinde Großenkneten. Um 16 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus der Gemeinde Molbergen mit einem Kleintransporter die Straße Ziegelhof in Richtung Huntlosen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinbus einer 54-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten, die von einer Hofeinfahrt rückwärts auf die Straße fuhr. Nach dem Zusammenstoß geriet der 36-Jährige ins Schleudern und kam mit seinem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Schadens betrug 45.000 Euro.

Schwerer Unfall in Wildeshausen

Um 17.25 Uhr ereignete sich dann ein schwerer Verkehrsunfall in Wildeshausen auf der Pestruper Straße. Zur Unfallzeit fuhr ein 40-Jähriger aus Twistringen mit einem Peugeot die Pestruper Straße. Dabei wollte er in der Dämmerung einen vorausfahrenden Traktor überholen, der von einem 17-Jährigen aus der Samtgemeinde Colnrade gelenkt wurde. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 32-Jährigen aus Twistringen.

Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Peugeot stieß mit dem Traktor zusammen, der nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 40-Jährige wurde in seinem Peugeot eingeklemmt, der 17-Jährige vom Traktor älteren Baujahrs geschleudert.

Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Traktor-Fahrer leichte Verletzungen. Der Fahrer des Peugeots musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Dabei waren 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Harpstedt und Wildeshausen beteiligt, die das Dach des Pkws abtrennen mussten.

Nach dem Unfall war die Pestruper Straße voll gesperrt. Der Schaden betrug mindestens 80.000 Euro.