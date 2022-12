Drei Religionslehrerinnen berichten: „Neugierig auf das Leben machen“

Von: Dierk Rohdenburg

Mit Kinderbibel in den Religionsunterricht der Holbeinschule: Kristina Hümme, Nina Deeken und Sara Leemhuis. © dr

Wildeshausen – Die alttestamentarischen Geschichten von Josef und seinen Brüdern oder von Mose sind bei Grundschülern offenbar ebenso wie die Weihnachtsgeschichte zeitlos aktuell. „Religion hat weiterhin einen sehr hohen Stellenwert bei vielen Kindern“, sagen Nina Deeken und Kristina Hümme, beide Religionslehrerinnen in der Wildeshauser Holbeinschule, sowie Sara Leemhuis, die dort ihr Referendariat absolviert.

Da, wo Erwachsene oftmals ihren Glauben abgelegt hätten, und glaubten, dass Religion wenig mit der Realität zu tun habe, seien Kinder wissbegierig und offen für Fragen, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigen.

Religion ist in der Grundschule nicht nur etwas für Ostern und Weihnachten. Für viele Jungen und Mädchen ist es ein Thema über das gesamte Schuljahr – wenn sie sich nicht für das konfessionsneutrale Fach Werte und Normen entschieden haben.

An der Holbeinschule wird evangelische Religion unterrichtet. Die Lehrerinnen haben evangelische Theologie studiert. „Wir haben hier die christliche Perspektive“, erzählen sie. Was nicht einschränkend zu verstehen sei, denn die Schule stehe für Vielfalt und somit auch allen Glaubensrichtungen gegenüber offen. „Auch Feste aus anderen Religionen werden bei uns thematisiert“, sagt Deeken. So würden beispielsweise Kinder aus dem Islam im Unterricht über ihre Traditionen berichten und stießen bei ihren Mitschülern auf großes Interesse.

Ein Fach, das die Möglichkeit bietet, Fragen zu stellen

„Religion ist ein Fach, das mehr als andere Fächer die Möglichkeit bietet, Fragen zu stellen zum Thema Leben und Glaube“, schwärmen Deeken und Hümme. Man könne dort ganzheitlich unterrichten und alle Sinne ansprechen. „Hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten“, ergänzt Leemhuis. Bewertet werde bei den Schülern das Engagement im Unterricht.

An der Holbeinschule wurden in der Adventszeit alle Räume weihnachtlich geschmückt – obwohl bei Weitem nicht alle Kinder christlich erzogen werden. „Ich habe mich weihnachtstechnisch im Unterricht nicht eingeschränkt“, erzählt Deeken. „Wir hatten elektrische Kerzen, einen Adventskalender und haben gesungen.“ Auch ihre Kolleginnen haben keine Abstriche gemacht. „Wir sehen es als wichtig an, zu erklären, warum wir dieses Fest feiern“, sagen sie. Kinder anderer Glaubensrichtungen wären nicht gezwungen, mitzusingen. Viele würden es aber gerne tun. Auch der Adventskalender sei begehrt und die schöne Stimmung in der Klasse sowieso. „Die Kinder brauchen diese Rituale“, bestätigen Hümme, Leemhuis und Deeken. Gerade bei der Botschaft von Weihnachten gehe es um Nächstenliebe und Zusammenhalt. Es sei auch wichtig für die Klassengemeinschaft, darüber zu sprechen und es zu fühlen.

Der wohl wichtigste Aspekt des Religionsunterrichtes ist aber gar kein christlicher, muslimischer oder hinduistischer: „Neugierig auf das Leben machen“, meinen die drei Pädagoginnen.