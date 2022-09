Drei Jahre Haft für falschen Sanitäter

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Urteil gesprochen: Das Landgericht schickt einen Betrüger aus Vechta hinter Gitter. © dpa

Wildeshausen/Oldenburg – Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen einen 48-Jährigen aus Vechta, der als falscher Sanitäter und angeblicher Mitarbeiter einer karitativen Einrichtung in knapp 100 Fällen betagte Menschen in Wildeshausen, Wardenburg, Hude und Großenkneten gnadenlos abgezockt hat, ist der Angeklagte zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt worden.

Die Zweite Große Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes sprach den Mann des Computerbetruges in 74 Fällen und des Diebstahls in 19 Fällen schuldig. Der von dem Angeklagten angerichtete Schaden liegt bei rund 100 000 Euro. Der Betrüger soll vor seiner Inhaftierung ein Unternehmen geführt haben, das im Auftrag einer Stiftung Mitglieder und Spenden für karitative Einrichtungen einwarb. In dieser Funktion soll er dann in den Besitz von Spendenlisten gekommen sein.

Viele Menschen unterstützen die gemeinnützige Organisationen mit Spenden, die teils im Lastschriftverfahren eingezogen werden. Das machte sich der 48-Jährige den Feststellungen zufolge zunutze. Er sammelte nun auf eigene Faust Spenden für die eigene Tasche und setzte dabei kriminelle Energie ein.

Mit Rettungskleidung bei Senioren geklingelt

Die Namen der Spender hatte er aus der Liste. Die arbeitete er nun ab. Er zog sich Rettungskleidung an und klingelte vornehmlich bei betagten Menschen. Das Lastschriftverfahren für den Einzug von Spenden und Mitgliedsbeiträgen habe sich geändert, das gehe jetzt nur noch mit EC-Karte, gaukelte der Vechtaer den Senioren vor.

Die Geschädigten hatten absolutes Vertrauen zu dem Mann in Rettungskleidung gehabt und gaben ihre EC-Karte und die dazugehörende Geheimnummer heraus. Dann plünderte der Angeklagte die Konten der Geschädigten. Als Motiv für seine dreisten Taten nannte er seine Spielsucht.

Wie berichtet, hatte es einen 90-Jährigen aus Wardenburg besonders hart getroffen. Auch diesen betagten Herrn hatte der Angeklagte betrogen. Ein halbes Jahr vor diesem Geschehen war der Senior schon einmal von Trickbetrügern aufgesucht worden. Der 90-Jährige will nun keinen Menschen mehr in sein Haus lassen.