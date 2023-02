Drei Jahre Baustelle auf der A 1 bei Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Sanierungsfall: Die Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Verkehrsteilnehmer, die die A 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord befahren, müssen sich ab dem zweiten Quartal für rund drei Jahre auf erhebliche Behinderungen in beiden Richtungen einstellen.

Auf einer Strecke von rund 3,5 Kilometern soll die Fahrbahn nach Osnabrück grunderneuert werden. Dazu wird der Verkehr zweispurig auf die Richtungsfahrbahn Bremen verlegt.

Der genaue Starttermin steht noch nicht fest. Nach Angaben der Autobahngesellschaft des Bundes befindet sich das Projekt für die Kilometer 137,5 bis 141,1 gegenwärtig in der Ausschreibungsphase. „Zur Vorbereitung der grundhaften Erneuerung wird an zwei bis vier Wochenenden zwischen Februar und April ein sogenanntes Blacktopping für die zukünftige Verkehrsführung durchgeführt“, heißt es von der Gesellschaft. Dabei werde der Betonuntergrund mit Asphalt überbaut. „Auf der A1 dient dies als Übergangslösung zur Beseitigung von Schadstellen für die provisorische Verkehrsführung in Richtung Bremen und für die Grunderneuerung in Richtung Osnabrück“, heißt es. Über den genauen Starttermin der eigentlichen Sanierung werde man rechtzeitig informieren.

Vorbereitende Arbeiten schon im vergangenen Jahr

Bereits im vergangenen Jahr hatte es vorbereitende Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Bremen gegeben. Da die Strecke nicht breit genug war, um während der Bauarbeiten vier Fahrspuren zu ermöglichen, wurde im Sommer eine Betonbefestigung zur Erweiterung des Standstreifens angelegt. Begleitend wurde ein Teil der Brücke über die unterführende Simmerhauser Straße abgebrochen und erneuert.

Die in diesem Jahr geplante Sanierung ist in vier Bauabschnitte gegliedert. Sie startet auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Das 3,5 Kilometer lange Teilstück beginnt nördlich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und endet bei derselben. Die weiteren Bauabschnitte liegen dann in Richtung Groß Ippener.