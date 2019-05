Drei gebrochene Beine: Katze „Lissy“ irrte herum

Tier in Visbek aufgefunden

+ © TSGOL „Lissy“ wurde mit drei gebrochenen Beinen in Visbek aufgefunden und wird nun betreut. © TSGOL

Die Notfallmeldungen für die Tierschutzgruppe Oldenburg Land reißen nicht ab. Wie berichtet, kümmerten sich die Ehrenamtlichen in den vergangenen Tagen sowohl um eine Katze, die in Wildeshausen in einem Kleiderschrank fünf Welpen geboren hatte, als auch um Katzenwelpen, die schutzlos waren, weil die Mutter von einem Auto überfahren wurde. Dazu kamen weitere Fundtiermeldungen, sodass derzeit 21 Babys zu vermitteln sind.