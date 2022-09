Drei Einsätze in elf Stunden: Vermisstensuche und brennende Tonne

Von: Dierk Rohdenburg

Gleich zwei Mal: Diese brennende Tonne sorgte für Einsätze der Feuerwehr. © Feuerwehr

Wildeshausen – Harte Belastung für die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen: Drei Einsätze gab es in elf Stunden in der Nacht und am Morgen danach.

Am späten Freitagabend wurden die Einsatzkräfte zu einer Personensuche gerufen, um 6.15 Uhr wurde sie am Samstag zu einem Containerbrand an der Daimlerstraße alarmiert und mussten rund fünf Stunden später noch einmal dort hin ausrücken.

Um 23.26 Uhr wurde die Führungsgruppe der Ortsfeuerwehr Wildeshausen per Ortsbrandmeisterschleife zu einer Personensuche alarmiert. Nach der telefonischen Meldung aus der Leitstelle in Oldenburg wurde die Einsatzstelle an der Heemstraße mit dem Kommandowagen angefahren. Hier war bereits die Polizei vor Ort. Weiterhin befand sich ein Drohnensuchtrupp auf Anfahrt.

Noch während der ersten Lageeinweisung konnte mitgeteilt werden, dass die Person wohlauf aufgefunden wurde, sodass der Einsatz für Feuerwehr und Polizei schnell beendet war.

Brennende Tonne im Gewerbegebiet

Um 6.15 Uhr wurden die Ehrenamtlichen dann mit dem Stichwort Containerbrand an die Daimlerstraße alarmiert. Der Notrufer hatte Rauch gesehen und konnte auch verbranntes Plastik ausmachen. Auf einem Hof brannte eine Feuertonne. Die starke Rauchentwicklung wurde durch Nachbarn als Gefahr angenommen.

Das Eingangstor wurde durch die Feuerwehr geöffnet und der Bereich erkundet. Das Feuer in der Tonne wurde grob abgelöscht. Die Einsatzstelle wurde letztendlich an die Polizei übergeben, doch gegen 11.26 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu der mittlerweile unbeaufsichtigten, aber noch brennenden, Feuertonne alarmiert. Diesmal löschten die Kräfte die Tonne endgültig ab, sodass es nicht noch zu einem weiteren Einsatz kommen konnte. „Danach rückten wir von der uns nicht unbekannten Einsatzstelle endgültig ab“, so Pressesprecher Daniel Engels.

