Feuerwehr Wildeshausen gefordert: Drei Brandeinsätze

Einsatzkräfte löschten das Feuer in dem Anbau am Wildeshauser Kornweg.

Wildeshausen – Drei Einsätze haben am Wochenende die Wildeshauser Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Zunächst wurden die Brandschützer am Freitag gegen 22.50 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus am Kornweg in der Kreisstadt gerufen. Dort drang schwarzer Qualm aus einem Anbau, in dem unter anderem Hausmüll gelagert war, so die Polizei. „Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden“, berichten die Beamten. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor.

Der nächste Auftrag begann am Sonnabend gegen 15.35 Uhr. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Westring quoll starker Rauch unter der Motorhaube eines abgestellten Autos hervor. Zeugen unternahmen erste Löschversuche, so die Polizei. Auch hier waren die 15 Einsatzkräfte rasch zur Stelle und erstickten die Flammen, konnten aber nicht mehr verhindern, dass an dem Wagen Totalschaden entstand.

Der dritte Alarm folgte wenig später, um kurz vor 19 Uhr, berichtet Pressesprecher Daniel Engels: An der Pestruper Straße sollte eine Blockhütte brennen. Die Erkundung des Einsatzleiters vor Ort ergab, dass in einer Wetterschutzhütte lediglich ein kleines Feuer brannte, durch das jedoch kein Schaden entstand sei. Der Platz wurde an die Polizei übergeben, so Engels. Die 14 Brandschützer konnten nach 30 Minuten wieder abrücken.