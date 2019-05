Drehleitereinsatz in der Innenstadt

Qualm im Dachgeschoss

+ © Rohdenburg © Rohdenburg

Wildeshausen - Große Aufregung am Freitag in der Wildeshauser Innenstadt. Um 8.17 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup alarmiert, weil Qualm aus dem Dachgeschossfenster eines Wohn- und Geschäftshauses an der Westerstraße entwich.