Drehleitereinsatz in der Innenstadt

Große Aufregung am Freitag in der Wildeshauser Innenstadt. Um 8.17 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup alarmiert, weil Qualm aus dem Dachgeschossfenster eines Wohn- und Geschäftshauses an der Westerstraße entwich. Die Einsatzkräfte fuhren mit der Drehleiter hinauf. Die Wohnungstür wurde unterdessen gewaltsam von einem Trupp unter Atemschutz geöffnet. In der Küche brannte eine Plastikschale. Diese wurde unter dem Wasserhahn abgelöscht. Die Einsatzstelle konnte nach Lüftungsmaßnahmen an die Polizei übergeben werden. Foto: dr