Dramatische Fälle im Tierschutz

Wildeshausen – Die dramatischen Haustiermisshandlungen häufen sich nach Angaben der Tierschutzgruppe (TSG) Oldenburg Land: Eine ausgesetzte Katze mit drei Beinbrüchen in Visbek, eine heimatlose Katze, die ihren Nachwuchs in einem Kleiderschrank in Wildeshausen bekommt, sechs ausgesetzte Welpen in Dötlingen-Busch, drei Katzenbabys, die an der A 29 ihrem Schicksal überlassen werden und sterben. Und nun drei vor Hunger schreiende Welpen in einer Hecke.

„Zwei Jahre, nachdem wir die Aufgaben, die sich aus der Wahrnehmung der Fundtierverträge ergeben, nicht mehr erfüllen, kommt das Elend, was die Katzen angeht, aus jeder Ecke gekrochen“, kritisiert Edith Kaminski als Pressesprecherin der TSG, die Situation in den Kommunen, die die Fundtierbetreuung an das private Tierheim in Bergedorf (Gemeinde Ganderkesee) abgegeben haben.

Kaminski moniert, dass nun niemand mehr Katzen einfängt, um sie zu kastrieren, was wiederum zu deutlich mehr Welpen führt. Außerdem seien viele Bürger nicht darüber informiert, wo sie Fundtiere melden können. Sie nennt als Beispiel einen Fall aus Ahlhorn. „Mich erreichte ein Anruf einer Familie. Die Mutter hatte in der Hecke vor dem Edeka-Parkplatz drei winzige Katzenwelpen gefunden und mitgenommen.“ Bei einem Anruf im Tierheim Bergedorf habe sie nur den Anrufbeantworter mit der Information erreicht, dass das Tierheim geschlossen und nicht per Telefon zu erreichen sei.

Eine TSG-Pflegestelle erklärte sich bereit, die Welpen aufzunehmen. „Sie waren von Flöhen und Zecken fast aufgefressen und wurden mit viel Zeit und Liebe aufgepäppelt“, so Kaminski, die den Umgang mit Findern und Fundtieren für verantwortungslos hält. „Die Polizei in Ahlhorn bestätigte mir, dass dort eine Notfalltelefonnummer des Tierheimes vorliegt. Es ist aber nicht nachzuvollziehen, dass auf der Bandansage in Bergedorf nicht einmal der Hinweis gegeben wird, dass im Notfall die Polizei angerufen werden kann.“

Der Leiter des Tierheimes in Bergedorf, Maik Ungnade, bestätigt, dass man auf der Homepage keine Notfallnummer veröffentlicht hat. „Unsere Mitarbeiter wurden früher permanent zu allen Zeiten angerufen“, erklärt er. Allerdings würden Nachrichten auf dem Anrufbeantworter per E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet.

„Wir reagieren, wenn es nicht mitten in der Nacht ist, und melden uns bei den Anrufern“, so Ungnade. Er verweist zudem darauf, dass beispielsweise auf der Homepage der Stadt Wildeshausen unter „Fundsachen“ eine Notrufnummer aufgeführt ist. Ansonsten sei es sinnvoll, die Polizei zu verständigen, die über eine Tierheimnummer verfügt.

Die Tierschutzgruppe, die keine staatliche Unterstützung bekommt, ist derzeit nach eigenen Angaben an der Grenze der Leistungsfähigkeit. „Insgesamt haben wir nun 26 Katzenwelpen sowie einige erwachsene Katzen zu vermitteln, die auf unserer Internetseite tsg-olland.de anzusehen sind“, so Kaminski. Dort seien auch Kontodaten für Spender aufgeführt.

Eine positive Nachricht hat die Gruppe aber auch noch in all dem Elend: Allen im Kleiderschrank im Haus an der Zeppelinstraße in Wildeshausen geborenen Katzenwelpen samt Mutter geht es gut. „Wir werden sie in gute Hände vermitteln und die Katzenmutter hat bei der Familie ein liebevolles Zuhause gefunden“, so Kaminski. dr