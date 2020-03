Donnerstag erster Spatenstich bei Rewe

Wiedereröffnung des Marktes in Wildeshausen für November geplant

+ Nach dem Abriss wird neu gebaut: Der Rewe-Markt am Huntetor soll bis November stehen. Foto: dr

Wildeshausen – Ab jetzt geht es beim neuen Rewe-Markt am Huntetor in Wildeshausen aufwärts. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt am Donnerstag, 19. März, der offizielle erste Spatenstich für das neue Gebäude. Die Fertigstellung ist bis zum November geplant, heißt es von der Unternehmenskommunikation in Köln. „Mit der Wiedereröffnung können sich die Kunden auf einen modernen Supermarkt nach dem ,Green Building‘-Konzept freuen, das ökologische und soziale Aspekte miteinander vereint“, heißt es weiter.