Über das Leben und Sterben der Pfarrer in Cloppenburg

Dr. Eva-Maria Ameskamp © Ameskamp

Eva-Maria Ameskamp vom Bürger- und Geschichtsverein Wildeshausen hat in ihrer Doktorarbeit das Leben von Pfarrern in Cloppenburg untersucht.

Wildeshausen/Cloppenburg – Vor 17 Jahren fing Eva-Maria Ameskamp in der Dokumentation und Inventarisierung des Bürger- und Geschichtsvereins Wildeshausen an. Nun hat sie ihre Dissertationsschrift über die Lebensumstände katholischer Priester im Dekanat Cloppenburg veröffentlicht und damit den Doktor-Titel erworben.

Das Leben, Wohnen, Arbeiten und Wirtschaften und Sterben im katholischen Pfarrhaus vom Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ist Thema der Schrift, die jetzt im Aschendorff-Verlag erschienen ist, heißt es in einer Mitteilung. Unter dem Titel „Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ beschäftigt sich Ameskamp mit dem alltäglichen Leben der Priester im Cloppenburger Raum.

Seit 17 Jahren beim Bürger- und Geschichtsverein

Die Autorin wuchs in Falkenberg in der Gemeinde Garrel auf und lebt heute in Vechta. Nach dem Studium der Volkskunde/Europäischen Ethnologie und der Geschichte begann sie die Promotion in Münster bei Professorin Ruth-E. Mohrmann. Nach deren Tod wurde die Arbeit, die der historischen Volkskunde verpflichtet ist, in Saarbrücken bei Professor Barbara Krug-Richter fertiggestellt.

Die Schrift entstand neben Ameskamps beruflicher Tätigkeit beim Bürger- und Geschichtsverein. Dort ist sie gemeinsam mit Cornelia Harms unter anderem dafür zuständig, das Material zu sichten, zu digitalisieren und Anfragen der Öffentlichkeit zu beantworten. Die Autorin ist außerdem in der Heimatbibliothek für das Oldenburger Münsterland in Vechta tätig und bearbeitet freiberuflich Aufträge für Transkriptionen, Archivarbeiten und im historisch-volkskundlichen Bereich.

Katholische Pfarrer bildeten in der ländlichen Gesellschaft des Niederstifts Münster eine ganz eigene Gruppe. Sie waren in den Dörfern und Kleinstädten ein Teil der Honoratiorenschicht und leisteten Seelsorge für ihre Pfarrmitglieder. Zugleich bewirtschafteten sie ihre Pfarrpfründe und waren so Teil der bäuerlichen Ökonomie. Mit diesen beiden Arbeitsbereichen lebte der arme Pfarrer ebenso wie sein reicher Amtsbruder. Sie alle versuchten je nach ihren finanziellen Möglichkeiten, einen gewissen priesterlichen Standard zu erfüllen und ihr Standesbewusstsein nach außen zu repräsentieren.

Nachlassakten verraten viel über den Alltag

Mithilfe von Nachlassakten geht Ameskamp dem alltäglichen Leben der Pfarrer nach. Aus welchen sozialen Verhältnissen stammten sie und welche Bedeutung hatten Familie und Verwandtschaft? Welche Rolle spielten Nachbarpfarrer und geistliche Netzwerke? Wie kleideten sie sich? Welche Schwerpunkte legten sie in ihren Bibliotheken? Wie sah ihr Umgang mit den Menschen aus – mit den Honoratioren, aber auch mit Bauern, Heuerleuten und dem Hauspersonal? Wie richteten sie ihre Wohnung ein und mit welchen Mitteln gestalteten sie ihr Leben? Lässt sich ein Unterschied zwischen einer Pfarrökonomie und einem Bauernhof feststellen? Wie ging der Pfarrer mit Krankheit und mit dem eigenen Tod um? Und wie gestalteten sich seine Beerdigung und die Nachlassverwaltung?

Dabei standen Pfarrer reicher Pfarrpfründe wie Altenoythe oder Cloppenburg ihren ärmeren Nachbarn im Saterland oder in Markhausen gegenüber. Hinzu kamen persönliche Fähigkeiten und Präferenzen, die für jeden einzelnen Geistlichen die finanziellen Möglichkeiten beeinflussten. Ein landwirtschaftlich und ökonomisch versierter Pfarrer wie Alexander Poyss in einer reich mit Ackerland ausgestatteten Pfarrei wie Altenoythe konnte trotz der landwirtschaftlichen Prägung seiner Pfarre ein standesgemäßes Leben führen und ein stattliches Vermögen hinterlassen, so Ameskamp. Dagegen hinterließ Pfarrer Gerlach Düvel in Barßel hohe Schulden, obwohl die Pfarre nicht viel weniger abwarf als Altenoythe. Der aus einer bekannten Beamten- und Honoratiorenfamilie stammende Düvel war wohl weniger wirtschaftlich gebildet und an einen höheren Lebensstandard gewöhnt, schlussfolgert sie. Jedenfalls lebte er weit über seinen finanziellen Verhältnissen. Seine umfangreiche Nachlassakte erlaubt jedoch einen tiefen Einblick in sein Leben – inklusive seiner Saatkäufe für den Pfarrgarten.

Ein spannendes Thema sind zudem Geistliche, die innerhalb ihrer Gemeinde in Konflikte gerieten. Beispielsweise stritt sich der prozessfreudige Pfarrer Karl Gottfried Frye in Lindern unter anderen mit dem örtlichen Notar Hagen um die Fischereirechte im Teich beim Pastorat. Dies führte zu handgreiflichen Auseinandersetzungen und einer zeitweisen Exkommunikation des Notars. In Strücklingen ergriff Pfarrer Hamm 1748 sogar nach massiven Angriffen auf ihn und sein Pastorat die Flucht aus dem Saterland. „In Markhausen brannte des Pfarrers Schafstall ab, nachdem die Gemeinde verpflichtet wurde, ihm ein ordentliches Pfarrhaus zu bauen“, so Ameskamp.

Während Konflikte in den Akten relativ gut greifbar sind, lässt sich ein friedliches Zusammenleben weniger gut belegen. Zahlreiche Legate der Pfarrer für ihre Pfarrei, die Armen oder Schulen lassen jedoch in vielen Fällen auf ein gutes Zusammenleben schließen.

Da es bisher nur wenig Literatur über das katholische Pfarrhaus gibt, füllt die Arbeit laut Mitteilung eine Forschungslücke. Sie stellt außerdem einen wichtigen Beitrag zur regionalen Geschichte dar und bietet für jede einzelne Gemeinde im damaligen Dekanat Cloppenburg viele neue Erkenntnisse. Das Buch umfasst 643 Seiten und ist für 48 Euro im Handel und online beim Verlag Aschendorff erhältlich.