Dötlinger prallt bei Unfall auf der A 1 gegen Sattelzug: Totalschaden

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Ein 32-jähriger Dötlinger ist am Samstag gegen 4 Uhr auf A 1 auf einen Sattelzug aufgefahren und gegen die Leitplanke geprallt. Er verletzte sich leicht.

Der Unfall ereignet sich zwischen Wildeshausen-Nord und der Raststätte Wildeshausen. Der 32-Jährige befuhr die Überholspur in Richtung Osnabrück. Kurz entschlossen wollte er die Raststätte anfahren, übersah beim Spurwechsel den rechts fahrenden Sattelzug eines 37-Jährigen aus Quakenbrück und fuhr mit hohem Geschwindigkeitsüberschuss auf den Sattelauflieger auf. Danach schleuderte der

Wagen nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verletzte sich der 32-Jährige leicht.

Der Wagen erlitt Totalschaden, der gesamte Schaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn teilweise gesperrt

Weitere Polizeimeldungen:

Durch die Polizei wurden am Freitag und Samstag zwei Autofahrer kontrolliert, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren. Am Freitag gegen 8.40 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann aus Wildeshausen auf der Goldenstedter Straße in Wildeshausen am Steuer eines VW von der Polizei angehalten. Ein Drogentest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag gegen 1.50 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann positiv auf Drogen getestet. Er war mit einem Audi in Winkelsett, Gemarkung Mahlstedt, unterwegs. Auch bei dem 21-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Mit Trecker kollidiert

Am Freitag gegen 5.45 Uhr kam es auf der Maibuscher Straße in Hude zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Mann aus Elsfleth leicht verletzt wurde. Der 54-Jährige war mit seinem Skoda auf der Maibuscher Straße unterwegs und kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor, der von einem 30-jährigen Mann aus Hude gesteuert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen gegen einen Baum geschleudert, wodurch der 54-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand 6500 Euro Schaden.