Dötlingen hält sich beim Ausbau der Straße „An der Flachsbäke“ raus

Von: Ove Bornholt

Der vordere Teil der Straße „An der Flachsbäke“ gehört der Gemeinde Dötlingen und wird nicht ausgebaut. Daran habe die Kommune kein Interesse, so die Bürgermeisterin Antje Oltmanns. Ebenso lehnt sie das Ansinnen ab, sich an den Ausbaukosten für den hinteren Abschnitt zu beteiligen. © bor

Die Gemeinde Dötlingen wird sich nicht am Ausbau der Straße „An der Flachsbäke“ in Wildeshausen beteiligen. Das machte Bürgermeisterin Antje Oltmanns nun deutlich.

Wildeshausen – Die Gemeinde Dötlingen wird sich nicht am Ausbau der Straße „An der Flachsbäke“ in Wildeshausen beteiligen. „Das ist derzeit nicht vorgesehen“, teilt Bürgermeisterin Antje Oltmanns auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Wie berichtet, sollen die wenigen Anlieger 90 Prozent der Kosten in Höhe von rund 90 000 Euro übernehmen, wogegen sie sich wehren. Die Stadtverwaltung wollte das Gespräch mit der Nachbargemeinde suchen, um zu klären, ob sich diese nicht finanziell beteiligen möchte.

Die Lage ist etwas kompliziert, weil der erste Teil der Straße der Gemeinde Dötlingen, der hintere Abschnitt aber der Stadt Wildeshausen gehört. Während die Stadt ihre 350 Meter ausbauen möchte, um die laufenden Unterhaltungskosten zu senken, bleibt das andere, das Dötlinger Stück, geschottert. „Ein aktuelles Interesse am Ausbau besteht seitens der Gemeinde nicht und ist derzeit auch nicht absehbar“, so Oltmanns.

Kein Interesse, den Durchgangsverkehr zu fördern

Die Kommune habe vor rund 20 Jahren eine Vereinbarung mit der Stadt zu dem betreffenden Wegabschnitt geschlossen. Demnach kommt diese für die Unterhaltung auf. „Die Schotterung unseres Straßenabschnitts ist seinerzeit auf Basis der geschlossenen Vereinbarung durch die Stadt Wildeshausen erfolgt“, erklärt Oltmanns.

Zwar nutzen auch Dötlinger die Straße „An der Flachsbäke“, um vom Vossberg aus schnell in die Stadt zu gelangen. Aber: „Eine Zuwegung zu den Grundstücken ist über den aktuellen Erschließungsplan der Gemeinde Dötlingen nicht über die Straße ,An der Flachsbäke‘ ausgewiesen. Die Gemeinde stellt die Zufahrt zu den Grundstücken über den ,Vossberg‘ sicher“, betont Oltmanns auf Nachfrage. Die Kommune wollen einen möglichen „Durchgangsverkehr“ an dieser Stelle weder fördern noch unterstützen.

Als der Ausbau der Straße zuletzt im Wildeshauser Bauausschuss beraten worden war, hatten mehrere Ratsmitglieder eine Beteiligung der Nachbargemeinde ins Spiel gebracht – eben wegen der Fahrten vom Vossberg. „Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde insbesondere die Rolle Dötlingens hinterfragt“, heißt es dazu im Protokoll.