DLRG Wildeshausen für deutschen Engagementpreis nominiert

Von: Ove Bornholt

Die DLRG-Mitglieder hoffen, dass sie beim Publikumswettbewerb von vielen Menschen unterstützt werden. © DLRG

Die DLRG-Ortsgruppe Wildeshausen hat die Chance, den deutschen Engagementpreis zu gewinnen.

Wildeshausen – Die DLRG-Ortsgruppe Wildeshausen ist für den deutschen Engagementpreis nominiert – damit hat sie die Chance auf bis zu 15.000 Euro Preisgeld. Der Ausrichter teilte am Montag mit, es handele sich um die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Der Engagementpreis ist eine Initiative des Bündnisses für Gemeinnützigkeit. Es ist ein Zusammenschluss von Dachorganisationen der Zivilgesellschaft in Deutschland, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters.

Die DLRG-Ortsgruppe gehört zu den 463 Personen und Gruppen, die nominiert wurden. Voraussetzung dafür ist, einen anderen Engagementpreis gewonnen zu haben. Bei den Wildeshausern ist es der „Nivea Preis für Lebensretter“. Das Unternehmen aus der Hautpflegebranche hatte Ende vergangenen Jahres ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro an die DLRG in der Kreisstadt vergeben. (wir berichteten).

Starke Gemeinschaft und guter Zusammenhalt

In der Nominierungsbeschreibung ist von der starken Gemeinschaft und dem guten Zusammenhalt in der Ortsgruppe die Rede. So sei es möglich gewesen, die vergangenen schwierigen Jahre zu überstehen. Bekanntlich sind die DLRGler seit dem Abriss ihres Vereinsheims im Zuge des Hallenbad-Neubaus mehrfach innerhalb Wildeshausens umgezogen. Zurzeit wird am Bau eines Schul- und Rettungszentrums an der Böttcherstraße gearbeitet – da ist jeder Euro hilfreich. Bis zur Fertigstellung sind Fahrzeuge und Boote auf dem Resthof eines Vereinsmitglieds in der Gemeinde Dötlingen untergebracht.

Anfang September wird die Jury über die Preisträger in fünf Kategorien entscheiden. Die Jurypreise sind mit jeweils 5 000 Euro dotiert. Alle anderen haben dann die Chance, zwischen dem 8. September und dem 19. Oktober auf Stimmenfang zu gehen, um den Publikumspreis und 10 000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Alle Gewinner werden am 1. Dezember verkündet.

Weitere Informationen

Auf der Internetseite www.deutscher-engagementpreis.de ist eine Liste der Nominierten zu finden.