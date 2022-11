DLRG-Strömungsretter proben den Ernstfall

Die Strömungsretter seilten sich in der Schleusenkammer des Ochtum-Sperrwerks bei Lemwerder ab. © DLRG

DLRG-Mitglieder aus Wildeshausen, Delmenhorst, Ganderkesee und Weyhe haben gemeinsam bei Lemwerder geübt. Dabei stellten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Wildeshausen/Lemwerder – Morgens, 7.20 Uhr, ein wunderschöner Sonnenaufgang über dem Ochtum-Sperrwerk nahe Lemwerder (Kreis Wesermarsch): Das perfekte Motiv für jeden Hobbyfotografen, aber dafür waren die 15 Einsatzkräfte der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Wildeshausen, Delmenhorst, Ganderkesee und Weyhe nicht angereist. Ein von langer Hand geplanter Ausbildungs- und Übungsdienst der Strömungsretter stand vor Kurzem an, wie die DLRG nun berichtete.

„Heute stimmt die Tiede. Und mit der freundlichen Unterstützung des Schleusenpersonals können wir hier verschiedene Übungen mit und ohne Strömung trainieren“, sagte André de Vries aus Delmenhorst, der den Termin koordiniert hatte. Er sowie die beiden Wildeshauser Kameraden Andreas Grüter und Lars Barkemeyer hatten sich einige Übungen für die Beteiligten ausgedacht.

Gekonnte Handgriffe

„Die Strömungsretter rein in ihre persönliche Schutzausrüstung. Die Bootsbesatzungen fahren zum Sportboothafen Hasenbüren und bringen dort die Boote zu Wasser“, lautete die erste Befehlsausgabe. Kurze Zeit später standen Ausbildungseinheiten an: Aufbau einer Schrägseilrettung und einer Abseilstelle. „Mit gekonnten Handgriffen waren diese beiden Aufgaben recht schnell erledigt“, heißt es im Bericht.

Die in der Zwischenzeit wieder eingetroffenen Boote aus Ganderkesee und Wildeshausen positionierten sich dann abwechselnd in der auf beiden Seiten geöffneten Schleusenkammer und nahmen die sich abseilenden Strömungsretter auf, um sie dann ein Stück weiter wieder an Land zu bringen. „Eine anspruchsvolle Übung, wie sie aber jederzeit bei einer Evakuierung in einem Hochwassergebiet vorkommen kann“, weiß Grüter.

Absicherung: Oben in der Schleuse standen ebenfalls DLRG-Aktive bereit. © DLRG

„Tee, Kaffee, heiße Suppe, Wurst“, schallte es dann zur Mittagszeit über den Hof, als Barkemeyer, stellvertretender Leiter Einsatz des DLRG-Bezirks Oldenburger Land-Diepholz, mit Verpflegung für die Teilnehmer eintraf. „Wir sind sehr froh, eine so spezialisierte Truppe in unseren Reihen zu haben, die mit viel Freude und Engagement ihr Ehrenamt ausübt“, so der Wildeshauser.

„Weiter ablassen, weiter und Halt.“ Klare Anweisungen schallten wenig später durch die Schleuse, als die Truppe eine Personenrettung aus einem Boot übte. Ein Strömungsretter hing in der aufwendigen Seilkonstruktion, wurde über Flaschenzüge an Bord manövriert und nahm dort eine weitere Person auf. Dann wurden beide wieder zwei bis drei Meter in die Höhe gezogen. „Eine weitere Übung zur Rettung und Bergung von Personen aus Höhen und Tiefen, die aber eine viel größere Beweglichkeit ermöglicht als beim Abseilen“, erklärte Barkemeyer einigen der zahlreichen Interessierten. Zum Abschluss fiel das Fazit der Übung aus wie das Wetter: „Es hätte kaum besser sein können.“