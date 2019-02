DLRG bietet für Fahrzeughalle

Wildeshausen - „Mir steht das Wasser bis über den Kopf“, sagt Carsten Petermann, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Wildeshausen. Seit Jahren suchen die Lebensretter intensiv aber erfolglos nach einem neuen Domizil. Derzeit nutzt die Gruppe die Räume des ehemaligen Feuerwehrhauses an der Hunte. Allerdings muss der Verein dort wieder ausziehen, wenn die Förderung für den Umbau der Immobilie zu einem Urgeschichtlichen Zentrum bewilligt wird. Wenn alles glatt läuft, soll das Projekt Ende des Jahres beginnen.

Da die Pläne der DLRG, auf dem Grundstück des Krandelbades ein neues Vereinsheim zu bauen, bei der Mehrheit im Stadtrat bislang auf wenig Gegenliebe gestoßen sind und wohl auch der Platz neben dem neuen Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch nicht ausreicht, hat die Gruppe nun ein anderes Objekt in den Blick genommen: die Fahrzeughalle hinter dem Autohaus Beier an der Glaner Straße. Dort gibt es jedoch ebenfalls einiges Konfliktpotenzial.

Seit einigen Jahren möchte der Autohändler das rund 2 000 Quadratmeter große Grundstück mit Halle erwerben, um den Betrieb zu erweitern. Bislang sind dort die Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie der DLRG untergebracht. Das DRK wird seinen Fuhrpark bis Ende des Jahres zur Halle am Bahnhof verlegen. Wo die DLRG-Fahrzeuge hinsollen, weiß derzeit niemand.

„Wir haben am Mittwoch vergangener Woche ein Angebot für den Kauf unterbreitet“, berichtet Petermann auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Offerte über 90 000 Euro wurde dem Vernehmen nach im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss behandelt. Dort soll es jedoch eine klare Entscheidung zugunsten von Beier gegeben haben.

Der geplante Verkauf ist heute noch einmal Thema im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung. Allerdings unter neuen Voraussetzungen, denn die DLRG hat ihr Angebot erhöht, nachdem sie erfuhr, dass Beier den Zuschlag erhalten soll.

Die Lebensretter benötigen eigentlich nur die Hälfte des Areals. „Uns würden 1 000 Quadratmeter für die Halle und ein Vereinsheim genügen“, so Petermann. Da das Grundstück der Flur 40 allerdings im Ganzen veräußert werden soll, hat der Verein für das gesamte Areal geboten. Spannend dürfte nun sein, wie sich die Politik verhält, da sie dem Autohänder schon vor Jahren das Vorkaufsrecht eingeräumt hat. Bürgermeister Jens Kuraschinski hatte jedoch der DLRG zugesichert, dass man ein geeignetes Gelände in der Stadt finden werde. Werner Beier wollte sich gegenüber unserer Zeitung nicht äußern. Es gebe nichts Neues, so die Begründung. dr