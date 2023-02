Mit Wissen und Mut gegen Diskriminierung

Von: Tanja Schneider

Kleine Buttons mit klarer Botschaft: Philippe Gladen und Abdullah Fakhro (v.l.) gehörten zum Organisationsteam für den Tag gegen Diskriminierung am Wildeshauser Gymnasium. Im Vorfeld hatten sie eine Schülerbefragung zum Thema durchgeführt. © Schneider

Tag gegen Diskriminierung: Die Elftklässler des Gymnasiums Wildeshausen haben die vielen Facetten des Themas beleuchtet. Es gab Workshops zur Ausgrenzung unterschiedlicher Gruppen, zum Beispiel aufgrund der Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung.

Wildeshausen – Diskriminierung hat viele Gesichter. Sie reicht von der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz bis hin zu Hass und Hetze aufgrund der Herkunft. „Und manchmal ist sie einem zunächst gar nicht bewusst“, berichtet der Gymnasiast Philippe Gladen. Aus einem persönlichen Fauxpas heraus, wie er es beschreibt, sei die Idee entstanden, das Thema an der Schule einmal genauer zu beleuchten. Das Ergebnis waren eine Umfrage und der Tag gegen Diskriminierung mit einem zentralen Vortrag, Workshops und zahlreichen Referenten.

Ziel sei es, so Lehrerin Petra Schönemann-Behrens, in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen zu werden. Das Gymnasium habe vor Jahren schon einmal einen Versuch gestartet. „Es scheiterte dann aber daran, dass ein dafür erforderlicher Mentor nicht gefunden werden konnte“, erinnert sie sich. Weitere Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass mindestens 70 Prozent aller Schulmitglieder dafür stimmen. Sie erklären sich bereit, sich gegen Gewalt und Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, einzusetzen.

Befragung der Schülerschaft

Über ihre jeweiligen Erfahrungen mit dem Thema hatten Gladen und Abdullah Fakhro die Schülerschaft bereits vor Monaten anonym befragt. „Wir wollten unter anderem wissen, ob es im Unterricht schon einmal rassistische Witze gab, wie die Schüler darauf reagiert haben und ob sie selbst schon beleidigend wurden“, erzählt Gladen. Knapp 600 Mitschüler hatten sich beteiligt. Die Ergebnisse stellten Gladen und Fakhro am Donnerstag während des Tags gegen Diskriminierung vor, der sich an den elften Jahrgang richtete. Die Befragung habe gezeigt, dass sich viele Jugendliche in einigen Situationen gar nicht sicher waren, ob es sich nun um Diskriminierung handelte oder nicht und deshalb eventuell auch nicht angemessen reagierten, erklärt Gladen.

Der Aktionstag – organisiert von einem zwölfköpfigen Schüler-Lehrer-Team – sollte mehr Klarheit bringen. Neben der Vorstellung der Umfrageergebnisse samt Diskussion gab es für alle Elftklässler einen Impulsvortrag von Christin Kofahl von der Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben. Anschließend ging es nach einer kurzen Pause in die Workshops. Sechs verschiedene waren im Angebot. Kofahl informierte unter dem Titel „Wissen und Gegenstrategien zu Rechtsextremismus“ über die Formen der Diskriminierung und wie sich Betroffene wehren können. Die Rolle der Sprache rückten in diesem Zusammenhang Heleen Hoffrogge, Julia Wessels und Learta Dobraj in den Vordergrund. „Hater speech“ hieß der von den Gymnasiastinnen angebotene Workshop. Sie zeigten auf, „dass Diskriminierung präsenter ist, als wir uns vorstellen“ – ob nun von Angesicht zu Angesicht oder in den sozialen Medien.

„Passt auf, was ihr verbreitet“

Dass es nicht immer die offensichtlichen Handlungen sind, die für Ausgrenzung sorgen, weiß auch Mareen Rocca. Die gebürtige Bochumerin ist konvertierte Muslima und stellte zusammen mit Tima Dittert die Islamische Gemeinde Oldenburg vor. Es seien häufig die Mikroaggressionen wie „böse Blicke“ die herabwürdigend wirkten, berichtete Rocca, die mit Überzeugung Kopftuch trägt. In dem Workshop ging es um die Frage „Was ist der Islam und was ist Islamophobie?“. Viele der Schüler hatten bislang kaum Berührungspunkte. „Und da wir mit Vorurteilen zu kämpfen haben, ist es uns wichtig, dass ihr euch selbst ein Bild macht“, sagte Dittert. „Denn leider wird oft über uns und nicht mit uns gesprochen.“ Während ihrer Ausführungen hoben sie immer wieder den Unterschied zwischen Kultur und Religion hervor. Letztere lehre einen „respektvollen, ehrlichen und friedlichen Umgang mit allen Mitmenschen“.

Einen Klassenraum weiter sprachen Martin Klinger und seine Kollegin von der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mit den Schülern zum einen über das Thema Zivilcourage, zum anderen über rechtsextreme Zeichen. Dass es strafbar ist, ein Hakenkreuz an die Schulwand zu sprühen, stand dabei außer Frage. Es gebe aber noch deutlich mehr widerrechtliche Symbole. Der Appell der Beamten: „Passt auf, was ihr verbreitet!“ Zudem ermutigten sie dazu, sich von rechtsextremen Äußerungen und Inhalten klar zu distanzieren.

Abgerundet wurde der Workshop-Reigen vom Verein „Schlau“, der über Diskriminierung aufgrund sexueller Neigungen informierte, sowie von Herwig Wöbse von der Lebenshilfe, der über die Ungleichbehandlung von Menschen mit Beeinträchtigungen sprach.

Zum Abschluss gab es noch für alle Elftklässler Buttons mit deutlichen Botschaften wie „Refugees welcome“ oder „Stop Racism“.