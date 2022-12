Kunst und Natur prägen sein Leben: Dieter Schumm feiert seinen 95. Geburtstag

Von: Tanja Schneider

Feiert heute seinen 95. Geburtstag: der Aumühler Dieter Schumm.

Der Aumühler Dieter Schumm feiert heute seinen 95. Geburtstag. Der Handwerker, Seemann und Maler hat ein bewegtes Leben geführt.

Aumühle – Als 15-Jähriger saß er in einem Gefechtsstand. In den 1950er- und teilweise noch 1960er-Jahren steuerte er mit der Handelsmarine 113 Häfen in 32 Staaten an. Etwa 20 Jahre lang arbeitete er für einen Elektrokonzern und entdeckte zwischendurch noch seine große Leidenschaft: die Malerei. Dieter Schumm hat viel gesehen und erlebt. Heute wird der Aumühler 95 Jahre alt. „Als Kind mochte ich es gar nicht, an Silvester Geburtstag zu haben. Da hieß es: Geschenke gab es doch gerade zu Weihnachten“, erinnert sich Schumm. „Das war gelinde gesagt eine Sauerei.“ Heute darf er wohl mit Präsenten rechnen. Nachbarn haben sich sowohl zum Frühstück als auch zum Kaffeetrinken angekündigt. Zudem kommt eine Vertreterin der Stadt.

Für sein Alter ist Schumm noch recht fit. Er hört etwas schlecht, hat hier und da Wehwehchen, leidet unter Arthrose, weshalb der Pinsel mittlerweile ruht. Sein Atelier wirkt dennoch, als wolle er jeden Moment das nächste Aquarell schaffen. Dabei sind in den letzten Jahrzehnten mehrere Tausend Bilder und Zeichnungen entstanden. Vor allem in der Region hat sich der 95-Jährige als Künstler einen Namen gemacht, stellte unter anderem in Wildeshausen, Dötlingen, Weyhe und Bremen aus.

Als 15-Jähriger Marinehelfer im Zweiten Weltkrieg

Gebürtig stammt der am 31. Dezember 1927 geborene Schumm aus Bremerhaven. „Ich war der zweite von insgesamt fünf Jungen“, erzählt er. Auf die anfangs unbeschwerte Kindheit folgten die Kriegsjahre. Als 15-Jähriger wurde er Marinehelfer. „In der Batterie, wo die Kananonen standen, hatten wir Unterricht, solange kein Alarm war. Ertönte die Sirene, mussten wir an die Gefechtsstände“, sagt Schumm. „Ich hatte gute Augen und musste in den Ausguck.“

1944 kam dann der Einberufungsbescheid. Dass sich Schumm vorsichtshalber schon vorher freiwillig als Marinehelfer gemeldet hatte, war sein Glück. „Ich kam nach Westen und nicht nach Osten, wo viele meiner Klassenkameraden fielen“, blickt er zurück. Zum Kriegsende geriet er in Bayern in Gefangenschaft der Amerikaner.

Nach der Freilassung zurück in Bremerhaven „arbeitete ich mal hier, mal dort, bis mein Vater, ein Lehrer, meinte, jetzt müsse Schluss sein mit dem Rumgammeln“. Anlass war die Währungsreform 1948. Also begann Schumm eine Lehre zum Feinmechaniker. Auch wenn die Firma zeitnah Pleite ging, schaffte er die Gesellenprüfung.

Eigenheim in Aumühle gebaut

„Anschließend ging es auf große Fahrt“, erzählt der Aumühler. Zehn Jahre lang war Schumm mit der Handelsmarine unterwegs und absolvierte währenddessen ein Studium zum Schiffsingenieur. Doch das Ansteuern fremder Länder nahm ein unspektakuläres Ende: „Meine Frau, die ich 1952 geheiratet hatte, stellte mich vor die Wahl: zu Hause bleiben oder Scheidung“, verrät der 95-Jährige. Er entschied sich für Ersteres und trat 1964 eine Stelle in Nürnberg an. Dieselbe Firma hatte auch eine Niederlassung in Bremen, weshalb es die Familie – Schumm hat einen Sohn und eine Tochter – wenige Jahre später zurück in den Norden zog. Das Grundstück in Aumühle kaufte Schumm Anfang der 1970er-Jahre und schuf dort in mühevoller, langjähriger Wochenend-Arbeit das noch heute bestehende Eigenheim. Bis zum Einzug 1985 hatten sich er und seine Frau allerdings schon auf getrennte Wege geeinigt.

Schumm konzentrierte sich auf die Malerei. Diese hatte er nach seinem Umzug gen Norden für sich entdeckt. „Ich war in Galerien und Museen und habe gesagt: Das will ich selber können“, meint er. Er belegte Kurse und unternahm mit Malgruppen Reisen, unter anderem nach Frankreich und Spanien. „Über die Malerei habe ich das Sehen gelernt“, sagt er rückblickend. Im Vordergrund seiner Werke stand stets die Natur.

Dieser räumt Schumm auch auf seinem Grundstück einen besonderen Stellenwert ein. Dort stehen Bäume, die er zumeist selbst aus Samen gezogen hat, darunter Zaubernüsse, die Mehrdornige Gleditschie und eine Blasenesche. „Wenn so ein Baum das erste Mal blüht, ist das schon ein besonders Erfolgserlebnis“, so Schumm. Sein Taschentuchbaum habe dieses Jahr erstmals seine Blütenpracht offenbart. Das Refugium möchte er einmal seinem einzigen Enkel überlassen.