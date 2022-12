Diesmal sollen auch im Landkreis Oldenburg die Sirenen schrillen

Von: Gero Franitza

Altgedient und wieder in Mode: Am morgigen Warntag kommen auch Sirenen zum Einsatz. © Symbolfoto: dpa

Landkreis – Vor zwei Jahren präsentierte sich der groß angelegte und angekündigte jährliche, bundesweite Warntag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eher als Reinfall: Vielerorts wurde – wenn überhaupt – viel zu spät Probe-gewarnt. Im Landkreis Oldenburg wären damals die Sirenen ohnehin still geblieben: Denn die Großleitstelle in Oldenburg (GOL) war nicht in der Lage gewesen, die Warnpfeifen zentral anzusteuern.

Das soll mit dem Warntag am 8. Dezember nun aber Vergangenheit bleiben: „Wir hoffen, dass der Test erfolgreich verläuft“, sagt Karsten Bilger, Leiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) mit Sitz in Ganderkesee im Gespräch mit unserer Zeitung. Tatsächlich sei damals die Programmierung des zentralen Alarmsystems noch nicht abgeschlossen gewesen, erläutert Bilger. Das sei nun aber der Fall. Gegen 11 Uhr sollen die Warnungen zentral ausgelöst werden.

Rund 70 Sirenen seien im Landkreis Oldenburg noch installiert. Diese seien hier glücklicherweise nicht abgebaut worden, so Bilger weiter. Vielerorts seien diese Anfang der 2000er-Jahre im Zuge der Abrüstung entfernt worden. „Die Stadt Oldenburg hat keine Sirenen mehr“, weiß der FTZ-Leiter. Alarmierungen der Einsatzkräfte erfolgen für die Bevölkerung unmerklich über digitale Meldeempfänger. Mit diesen seien zwar längst auch die Feuerwehrleute im Landkreis Oldenburg ausgestattet, so Bilger weiter. Doch habe man sich hier entschieden, dass eine Sirene in einem ländlichen Bereich weiterhin ein probates Mittel zur Alarmierung darstelle. Diese können von der GOL bei Bedarf auch zugeschaltet werden, wie etwa in der Kreisstadt Wildeshausen.

Experte empfiehlt Warn-Apps

Doch soll die Warn-Übung nicht nur mittels Sirenen erfolgen, sondern auch über die Smartphones der Einwohner. So wird über die Mobilfunknetze eine Warnmeldung namens „Cell Broadcast“ gesendet. Auch auf den Warn-Apps, die in verschiedenen Varianten kostenlos zur Verfügung stehen, sollen dann entsprechende Meldungen eingehen. Diese hören auf die Namen/Abkürzungen Nina, KatWarn oder BiWapp und melden das ganze Jahr insbesondere lokale und regionale Ereignisse. „Es empfiehlt sich, die Warnapps aufs Handy zu laden“, rät Bilger. So können Nutzer sich rasch über entsprechende Gefahrenkulissen informieren. Generell rät er dazu, sich verstärkt mit dem vielfältigen Thema – beispielsweise einem großflächigen Stromausfall – auseinanderzusetzen und entsprechend vorzusorgen: Sei es durch die Anschaffung eines Batterieradios oder etwa eines Feuerlöschers, gibt er zu bedenken.

Zurück zum Warntag: „Wir sind guter Dinge, dass es funktionieren wird“, urteilt Bilger gelassen. Der damalige Fehlversuch habe Schwachstellen aufgezeigt, sodass auch sich alle Beteiligten entsprechend auf den morgigen Probelauf haben vorbereiten können. „Wir warten auf Donnerstag“, sagt der Fachmann. Sollte es dann immer noch Fehler oder Engstellen geben, werden diese im Nachgang mit der GOL besprochen und behandelt.