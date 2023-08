Dieseldiebe mitten beim Abzapfen gestört und gestohlenen Laster auf der Autobahn aufgefunden

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Die Polizei sucht Zeugen für die Tat. © dpa

Auf den Diesel in den Baufahrzeugen für die Baustelle an der A1 bei Wildeshausen hatten es Diebe abgesehen. Aber sie wurden offenbar gestört.

Unbekannte Personen haben am Dienstag ein Gelände an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord aufgesucht und dort versucht, Diesel aus abgestellten Baufahrzeugen zu entwenden. Bei diesem Vorhaben wurden sie vermutlich gestört, sodass sie ohne Diebesgut vom Tatort flohen. Die Polizei sucht Zeugen, heißt es im Bericht der Beamten.

Beamte der Polizei Wildeshausen wurden um 23.20 Uhr von Zeugen alarmiert und fuhren umgehend zum gemeldeten Tatort an der Bundesstraße 213 in Dötlingen. An der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord, die aktuell in Richtung Osnabrück gesperrt ist, stellten sie auffälligen Dieselgeruch fest. Auf einem Bereitstellungsplatz für Baufahrzeuge standen mehrere große, bereits gefüllte Kanister zur Abholung bereit. Im Tank eines Baufahrzeugs steckte noch ein Schlauch, aus dem Diesel floss.

Den Tatort müssen die Verdächtigen somit nur kurz vor dem Eintreffen der Polizei verlassen haben. Zeugen, die im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Herrenlosen Laster aufgefunden

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren am Dienstag, 22. August,, gegen 8:15 Uhr auf der Autobahn 28 in Richtung Dreieck Stuhr unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Hude stand ein weißer Lastwagen mit offener Ladefläche, der Betriebsmittel verlor. Personen hielten sich am Lkw nicht auf. Die Beamten kontaktierten die Halterfirma, einen Holzhandel aus der Gemeinde Stuhr, um sich nach dem Lkw zu erkundigen.

Im Telefonat mit dem Holzhandel zeigten sich die Verantwortlichen überrascht, dass sich das Fahrzeug auf der Autobahn 28 und nicht auf dem Firmengelände befand. Den Diebstahl aus der Nacht bemerkten sie erst jetzt.

Gestohlene Kabeltrommeln auf der Ladefläche

Nach diesem Telefonat schauten sich die Beamten die transportierten Kabeltrommeln auf der Ladefläche genauer an. An einigen der Kabeltrommeln konnten sie den Aufdruck „Varel“ erkennen, sodass sie Kontakt mit den Friesländer Kollegen aufnahmen. Hier waren in der Zeit von Montag, 21. August, 22 Uhr, bis Dienstag, 22. August, 6 Uhr, Kupferkabel vom Gelände einer Papier- und Kartonfabrik in Varel entwendet worden.

Wer Hinweise zum Diebstahl des Lkws in der Werkstraße in Stuhr, zur Tat in Varel oder zu Personen auf der Autobahn 28 geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise werden durch alle beteiligten Dienststellen angenommen. Der Lkw und die Kabeltrommeln wurden