Diese Schwerpunkte setzt die Lokalpolitik in Wildeshausen in diesem Jahr

Von: Ove Bornholt

Völlig marode: Das Nichtschwimmerbecken mit der alten Rutsche im Freibad Wildeshausen. Fraglich ist, wie die Sanierungspläne vorankommen. © Hansemann

Haushalt, Freibad, Schulen: Die Fraktionen im Stadtrat haben dieses Jahr einiges vor. Fraglich ist, wie sich die Haushaltslage entwickelt.

Wildeshausen – Neues Jahr, neue Ziele: Unsere Zeitung hat alle Fraktionen im Wildeshauser Stadtrat gebeten, ihre Schwerpunkte für dieses Jahr zusammenzufassen. Dabei zeigt sich, dass Themen wie das Freibad, der Verkehr in der Innenstadt und die Haushaltslage viele Kommunalpolitiker beschäftigen.

Die Rezepte, um darauf zu reagieren, beziehungsweise die Prioritäten bei der Verwendung der Haushaltsgelder sind dabei allerdings durchaus unterschiedlich. Spannend dürfte unter anderem sein, wie sich die die Lage bei der Planung der Freibad-Sanierung weiterentwickelt.

SPD

„Eine Herausforderung sehen wir in der Entwicklung der Haushaltsdaten“, teilte Stephan Dieckmann, Fraktionsvorsitzender der SPD, mit. Durch das Scheitern notwendiger Steuererhöhungen sei der Haushalt hohen Risiken ausgesetzt.

Die SPD-Fraktion werde sich weiterhin für die Sicherstellung der Versorgung mit Krippen- und Kindergartenplätzen in Wildeshausen einsetzen. „Die schulische Sozialarbeit konnten wir perspektivisch sichern. Jedoch müssen wir das Thema Ganztagsschule und außerschulische Sozialarbeit neu konzeptionieren“, so Dieckmann.

In Sachen Klimaschutz „wollen wir nun, dass es weiter vorangeht. Wegweisende Beschlüsse wurden gefasst nun müssen wir dafür sorgen, dass diese auch umgesetzt werden.“ Wichtig sei der SPD die Weiterentwicklung der Innenstadt. „Hier werden wir uns mit der Umsetzung der anstehenden Themen aus dem Entwicklungskonzept Wildeshausen 2030+ beschäftigen. Zum Thema der Sanierung des Freibades wollen wir uns für eine für Wildeshausen passende Lösung einsetzen.“

Grüne/Linke

„Auf unseren Vorschlag hin wurde Klimaschutz als Produkt in den Stadthaushalt aufgenommen. Dadurch gewinnen wir mehr Transparenz und können die Verwaltung zum entschlossenen Handeln bewegen“, schreibt Klaus Schultze, Fraktionsvorsitzender Grüne/Linke. Nächste Schritte seien die Aufstellung der langfristigen Klimaschutzplanung und die Einsetzung eines Beirates. Des Weiteren müsse dieses Jahr die „alternativlose Aufgabe“ angegangen werden, „die Integrationsarbeit auf den Trümmern der Treffpunkte neu aufzubauen“. Immerhin: Mit dem Integrationskonzept gebe es einen Aktionsplan.

Insgesamt, aber insbesondere in der Innenstadt möchten Schultze und Co. die Verkehrsbelastungen reduzieren. „Dazu wollen wir mehr Sicherheit und bessere Wege für Radverkehr als entscheidende Alternative zum Autoverkehr.“ Weitere Schwerpunkte seien in diesem Jahr das Freibad sowie das Thema Bauen und Wohnen. „Durch die Verweigerung der konservativen Fraktionen, die Einnahmen durch Realsteuern zu verbessern, ist die Realisierung der Freibadsanierung in weite Ferne gerückt. Bei den Planungen werden wir auf die Berücksichtigung der langfristig wirkenden Betriebskosten drängen“, schreibt Schultze. Und im Wohnungsbau gelte es, Umwelt- und Sozialverträglichkeit miteinander zu verbinden.

CDU

Für die CDU kündigt der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Sasse an, „die kontinuierliche, konstruktive Ratspolitik ohne populistische Anträge fortzusetzen“. Er verweist auf laufende Vorgänge wie Kitas, Schulen, die Erneuerung des Freibads, die Fortschreibung der Wohnungsbedarfsprognose, die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die Zukunft des „Himmelsthür“-Geländes, die Entwicklung des Stadtkerns mit einer zeitgemäßen Parkraumbewirtschaftung, ein Verkehrskonzept und eine interkommunale Lösung für ein Industriegebiet West.

Herausfordernd sei die Zusammensetzung des Rates und der Fachausschüsse. „Undemokratisches Verhalten und persönliche Interessen, haben zu acht Gruppen geführt“, bemängelt der CDU-Fraktionsvorsitzende. Hinzu kämen die „Verwaltung mit ihrem Eigenleben“ und „externe Interessenvertretungen, ohne Verantwortung zu übernehmen“. Außerdem kritisiert er Presseberichte, die in das Persönliche gehen, und eine „Hofberichterstattung“. Dies führe zur Politikverdrossenheit.

Thematisch werde es dieses Jahr auch um Wasserwirtschaft und Eingriffe zulasten der Natur, eine Positionierung zum Thema HGV, das Stadtmarketing und ein Nutzungskonzept „Altes Feuerwehrhaus“, einen „Kassensturz 2022“ sowie die Beobachtung der Entwicklung des Haushaltes gehen.

CDW

Die Schwerpunkte CDW-Fraktion in 2023 sind:

Eine baldige Sanierung des Freibades. „Uns reicht die reine Planung nicht aus“, so der Fraktionsvorsitzende Jens-Peter Hennken. „Pläne und Konzepte für die Schublade haben wir inzwischen genug.“

Die (Wieder-)Belebung der Innenstadt als Zentrum des gesellschaftlichen Lebens in Wildeshausen. „Es muss uns gelingen, die Menschen wieder zum Besuch und Verweilen in der Stadtmitte zu bewegen.“ Die Idee einer Markthalle für regionale Produkte als Ergänzung zum Wochenmarkt wolle die CDW weiterverfolgen.

Mehr Druck auf den Bürgermeister und die Verwaltung ausüben, um die Entwicklung eines interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes gemeinsam mit dem Landkreis und den Nachbarkommunen voranzubringen.

Die Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab 2026.

„Als besondere Herausforderung sehen wir die finanzielle Lage der Stadt“, so Hennken. „Durch das Leuchtturmprojekt des Bürgermeisters ,Lebendiges Zentrum‘ (UZW, Burgwiese) sind im städtischen Haushalt Millionenbeträge blockiert, die wir eigentlich für unsere Infrastruktur (Freibad, Innenstadt, Kitas, Schulen und Straßen) dringend benötigen.“

FDP

„Die derzeitige weltwirtschaftliche Entwicklung betrifft auch Wildeshausen“, betont Marko Bahr (FDP). Vor diesem Hintergrund müsse sich die Stadt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, hier insbesondere auf die Infrastruktur wie Straßen, Schulen, eine leistungsfähige Verwaltung, Sportanlagen und natürlich das Freibad. „Wir müssen endlich einen Fahrplan zur Haushaltskonsolidierung aufstellen. Die weiter steigende Verschuldung kann langfristig zur Handlungsunfähigkeit der Stadt führen“, schreibt der Fraktionsvorsitzende.

Thematisch müsse in diesem Jahr insbesondere der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in den Fokus rücken. „Wir wollen zeitgerecht die Weichen stellen und bauliche Veränderungen auf den Weg bringen“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende. Dazu müsse endlich eine Entscheidung zur Form der Ganztagsbetreuung getroffen werden, denn diese sei entscheidend für die weitere Planung.

Ein weiterer Punkt der Liberalen ist die Innenstadtentwicklung. „Hier liegen mit Wildeshausen 2030+ durchaus interessante Konzepte auf dem Tisch. Jetzt heißt es, die Detailplanung angehen und schauen, was davon realisierbar ist und wie wir es finanzieren können.“

Pro Wildeshausen

Die Fraktion Pro Wildeshausen werde bei nachfolgenden Themen weiter arbeiten und initiativ werden, heißt es in der Antwort der Fraktion:

Langfristige Haushaltskonsolidierung und permanente Aufgabenkritik: Rückführung der Verschuldung, Schwerpunktsetzung auf das, was sich die Stadt tatsächlich leisten kann und Rückführung von Aufgaben, für die die Stadt originär nicht zuständig ist.

Zügige Einführung der gebundenen Ganztagsschule an allen Grundschulen der Stadt, insbesondere auch mit dem Ziel der Förderung von Kindern aus Migranten- und bildungsfernen Familien.

Schaffung eines zeitgemäßen Betreuungsangebotes für Kinder im Bereich Kinderkrippe und Kindergarten, vorrangig in externer Trägerschaft.

Änderung der Verkehrsführung in der Innenstadt mit dem vorrangigen Ziel, die Aufenthaltsqualität für die Menschen zu erhöhen, bei gleichzeitiger Stärkung von Handel und Gastronomie.

Schaffung eines zeitgemäßen und attraktiven Freibades für Wildeshausen.

Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zur Verhinderung der Entstehung einer Parallelgesellschaft.

Förderung des Wohnungsbaus durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen in der städtischen Bauleitplanung.