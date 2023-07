Diese Mangas und Comics werden auch heute noch gelesen

Von: Marten Vorwerk

Mal mehr, mal weniger los ist in den Ferien in der Bücherei in Wildeshausen, sagt Sabrina Blekker. © vorwerk

Die öffentliche Bücherei Wildeshausen passt Sommer-Öffnungszeiten an das Kundenverhalten an. Stellvertretende Leiterin erzählt, was bei Kindern und Jugendlichen angesagt ist und welche Mangas und Comics immer noch beliebt sind.

Wildeshausen – Die öffentliche Bücherei in Wildeshausen hat ihre Sommerferien-Öffnungszeiten geändert. Montags und dienstags ist jetzt zum Beispiel nicht mehr nachmittags, sondern vormittags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. „Das machen wir, weil wir in den vergangenen Jahren während der Ferien gemerkt haben, dass nachmittags weniger los war. Zudem heizt sich der Raum im Sommer vormittags noch nicht so auf“, erklärt Sabrina Blekker, stellvertretende Leiterin der Bücherei. Die Änderungen hätten schon Früchte getragen, sagt sie. „Viele Schulkinder kommen vormittags vorbei, auch alleine.“

Besonders auffällig war zu Beginn der Ferien, dass Familien kamen, „um sich für den Urlaub einzudecken“, wie Blekker sagt. Viele Kinder haben sich etwas aussuchen dürfen. Gesellschaftsspiele seien besonders beliebt. Kartenspiele verleihe die Bücherei eher weniger. „Die Klassiker haben ja fast alle zu Hause“, begründet Blekker. Auch DVDs und Hörbücher werden in den Ferien vermehrt entliehen. „Mit Hörbüchern kann man die Kinder auf längeren Fahrten natürlich ganz gut beschäftigen“, erklärt die stellvertretende Bücherei-Leiterin.

Tiptois sind bei den Kindern angesagt

Sie erkenne in der Sommerzeit immer wieder unterschiedliche Frequentierungen. „Es gibt Phasen, wo viel los ist, und Phasen, wo kaum jemand kommt, weil alle im Urlaub sind.“ Was vor allem bei den Kleinsten derzeit angesagt ist, sind Tiptois. Mithilfe eines digitalen Stiftes können Bücher „noch einmal auf andere Art und Weise bearbeitet und bewundert werden“, so Blekker. Das sei seine gute Beschäftigung.

Und wie sieht es mit dem klassischen Buch aus? Die Reihen „Die Schule der magischen Tiere“ und „Woodwalkers“ seien bei Kindern hoch im Kurs. Viele Bücher werden als E-Book, als sogenannte „Onleihe“, in der Bücherei verliehen.

„Man merkt schon, dass viel digital gelesen wird. Es ist ja auch einfacher, mehrere Bücher auf das E-Book zu laden, als sie mitzuschleppen“, erklärt Blekker. Sachbücher verleihe die Bibliothek kaum. Zu den meisten Themen gebe es im Internet zu viel nachzuschlagen.

Diese Mangas und Comics sind immer noch beliebt

Auffällig sei außerdem, dass Kinder und Jugendliche wieder mehr Comics und Mangas lesen. Die Disney-Comics rund um Entenhausen seien beliebt, aber auch „Asterix und Obelix“. „Bei manchen Eltern merkt man auch, dass ihnen das früher gut gefallen hat und sie jetzt ihre Kinder anfixen und es sozusagen weitervererben“, sagt Blekker und schmunzelt. Bei den Mangas werde viel „Pokémon“ gelesen, und „Legends of Zelda“, „die Klassiker eben“, sagt die stellvertretende Bücherei-Leiterin.