Diekhaus öffnet Donnerstag

Biobäcker hat den Laden komplett umgebaut / Frühstück, Snacks und Kaffeegedeck

+ Noch kein Einblick: Der Verkaufsraum von Diekhaus wird komplett neu gestaltet. Foto: dr

Wildeshausen – Der Umbau der ehemaligen Weymann-Immobilie an der Westerstraße in Wildeshausen hat ein paar Tage länger gedauert als geplant. „Wir mussten die Lüftung und die Sanitäranlagen komplett modernisieren“, berichtet Bäcker und Lebensmittelingenieur Jan-Henrik Diekhaus über die Arbeiten in den vergangenen Wochen. Deshalb wird sein Geschäft mit etwas Verspätung am kommenden Donnerstag, 23. Mai, in der Innenstadt öffnen.