Alkoholkranker Wildeshauser wegen räuberischen Diebstahls verurteilt

Von: Dierk Rohdenburg

Tatort des Whisky-Diebstahls: Im Famila-Markt wurde der Wildeshauser von einem Detektiv angehalten. © dr

Wildeshausen – Ein schwer alkoholabhängiger Wildeshauser ist am Montag vom Schöffengericht des Amtsgerichtes in der Kreisstadt wegen schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit zwei Hausfriedensbrüchen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, vier Jahre zu Bewährung ausgesetzt, verurteilt worden.

Er muss sich um eine stationäre Therapie bemühen und bis zum Antritt einmal wöchentlich die Suchtberatungsstelle aufsuchen.

Dem Mann soll so die Möglichkeit gegeben werden, sein Leben in den Griff zu bekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte hingegen drei Jahre und einen Monat Haft beantragt, weil der 43-Jährige bei einem Diebstahl von zwei Whiskyflaschen Pfefferspray dabei hatte und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte noch unter Bewährung stand.

Das für das Urteil wesentliche Verbrechen ereignete sich laut Staatsanwaltschaft am 11. November 2021 im Famila-Markt am Westring. Der Angeklagte soll sich zwei Whisky-Flaschen in den Hosenbund gesteckt und den Kassenbereich passiert haben. Als er von einem Detektiv angesprochen wurde, soll er zwar eine Flasche ausgehändigt, mit der zweiten dann aber den Detektiv bedroht haben. Zudem soll er „ich ziehe meine Waffe“ gesagt und dann eine Taschenlampe, die einem Elektroschocker glich, aus der Jacke gezogen haben.

Polizei nahm den Mann fest

Der Detektiv hatte den Mann daraufhin laufen lassen und die Polizei benachrichtigt. Diese entdeckte den Dieb in der Nähe und nahm ihn fest. In seinem Atem wurde etwas später ein Alkoholwert von 1,29 Promille gemessen.

Weniger ins Gewicht fielen mehrere Fälle von Hausfriedensbruch in zwei Supermärkten in der Wildeshauser Innenstadt. Dort hatte der Wildeshauser bereits Hausverbot gehabt, war aber mehrmals wieder in die Läden gegangen.

Der 43-Jährige hat ein massives Alkoholproblem. Das bescheinigte ihm auch der Bewährungshelfer: „Er hat ein gesundheitsgefährdendes Trinkverhalten.“ In der Vergangenheit habe der Mann eine Entgiftung abgebrochen, nun aber bestehe die Möglichkeit, ihn stationär zu behandeln.

Für die Staatsanwältin war es dafür zu spät. Der Mann sei bei dem Vorfall im Famila-Markt voll zurechnungsfähig gewesen. Er habe das Pfefferspray griffbereit gehabt, so die Anklagebehörde.

Bewährungsstrafe wie ein „Geschenk“

Der Täter hingegen hatte berichtet, dass er die Waffe wegen früherer Vorfälle noch in der Jacke gehabt hatte. Auf dem Weg zu seiner Arbeit habe er Angst vor einem gefährlichen Hund gehabt, der von der Leine gelassen worden sei. Das wiederum bezeichnete die Richterin als „lebensfremd“. Sie und die Schöffen seien aber dennoch nicht davon ausgegangen, dass das Pfefferspray gezielt für den Ladendiebstahl eingesteckt worden sei. Der Gang in den Supermarkt sei wohl eher spontan erfolgt. Da die Beute im Wert unter 50 Euro lag, ging die Richterin noch einmal von einem minderschweren Fall aus. Das Gleiche galt für die Hausfriedensbrüche, die offenbar unter Trunkenheit verübt wurden. „Dass Sie hier noch eine Bewährungsstrafe bekommen, ist wie ein Geschenk“, so die Richterin. Der Angeklagte habe das nur der Einlassung des Bewährungshelfers zu verdanken, der eine stationäre Therapie angeregt habe. Auch der Verteidiger hatte sich dafür ausgesprochen, seinen Mandanten noch auf die richtige Bahn zu bringen. Zudem sah er bei dem Angeklagten keinen Vorsatz, dass er das Pfefferspray einsetzen wollte. „Dann sind wir nicht mehr bei der räuberischen Erpressung“, plädierte er – wohlwissend, dass eine Freiheitsstrafe dennoch unumgänglich sein würde.