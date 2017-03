Diebstahl aus Supermarkt nicht zu beweisen

Wildeshausen - Mindestens zweimal war ein 28-Jähriger am 10. und 11. Februar vergangenen Jahres in einem großen Supermarkt am Westring. Nach dem ersten Besuch fehlten dort zwei Dual-Sim-Telefone, beim zweiten Mal war unter anderem eine Power-Bank verschwunden. In beiden Fällen ließ sich jedoch ein Diebstahl auch mithilfe von Videoaufnahmen nicht beweisen. Wegen Sachbeschädigung von Sicherheitskästen aus Kunststoff wurde der Mann vor dem Amtsgericht in Wildeshausen dann zu einer Strafe von 120 Euro verurteilt.

Den Angestellten des Marktes fielen am 10. Februar Elektro-Sicherheitsverpackungen in der Textilabteilung auf. Am nächsten Tag kontrollierte der Detektiv die Aufnahmen der Elektronikabteilung und sah parallel auf dem Bildschirm, wie der Tatverdächtige erneut den Laden betrat. Vor Gericht erklärte er am Montag, dass er sofort die Polizei benachrichtigt und den mutmaßlichen Täter an der Kasse angesprochen habe. Diebesgut sei aber nicht beschlagnahmt worden.

Die Beweisaufnahme gestaltete sich schwierig, weil der Mann kaum deutsch sprach. Auch vor dem Gericht musste alles übersetzt werden. Die Polizei hatte Verpackungen zur kriminaltechnischen Untersuchung eingereicht. Dort wurden an einer Kunststoffbox und an einer Pappschachtel die Fingerabdrücke des Angeklagten festgestellt. Eine Überprüfung der Nummern der fehlenden Smartphones ergab, dass zwar damit telefoniert wurde, aber kein Hinweis zum Angeklagten zu finden war.

„Es ist unklar, wer hier was mitgenommen hat“, stellte die Richterin fest. Das auch deshalb, weil sich der Detektiv noch einen weiteren Namen notiert hatte und die wesentlichen Videosquenzen nicht mehr verfügbar waren. Es sei nicht auszuschließen, dass Diebesgut in der Textilabteilung abgelegt und dann später von jemand anderem mitgenommen wurde.

Angesichts der unklaren Beweislage blieb nur noch die Sachbeschädigung für eine Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wohl aber bereits zu ähnlich gelagerten Diebstahlsdelikten, die später zur Anklage kommen sollen. - dr