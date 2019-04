Diebstahl gestanden

Polizei sucht Besitzer einer Kettensäge

+ Das Diebesgut Foto: Polizei

Wildeshausen – Ein Verdächtiger hat gegenüber der Polizei eingeräumt, zwischen dem 25. und 29. März eine Motorsäge in Wildeshausen entwendet zu haben, heißt es in einer Mitteilung. Den Beamten ist es allerdings nicht gelungen, den Eigentümer des Geräts zu finden, weswegen sie jetzt einen öffentlichen Aufruf gestartet haben. Wer Hinweise zum Besitzer geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0441/45151 bei der Polizei in Oldenburg zu melden.