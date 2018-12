Diebstähle aus Sattelzügen

Landkreis - Auf der Autobahn 1 sind derzeit offenbar Diebe unterwegs. Sie treiben sich in der Dunkelheit auf den Parkplätzen herum und rauben Lastwagenfahrer aus. Laut Polizeibericht wurde in der Nacht zu Sonnabend aus einem Sattelanhänger ein Karton mit bislang unbekanntem Inhalt sowie ein Autoscheinwerfer entwendet.

Die Ordnungshüter teilen mit, dass ein 46-Jähriger sein Fahrzeug über Nacht auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Ahlhorn-Süd im Bereich der Gemeinde Großenkneten abgestellt hatte. Gegen 4 Uhr war er auf Geräusche aufmerksam geworden und hatte die Fahrerkabine verlassen. Er konnte vier Personen feststellen, die zu einem weißen Ford Transit flüchteten und davonfuhren. Im Anschluss musste er feststellen, dass die Plane des Sattelanhängers an mehreren Stellen aufgeschnitten war.

Ein weiterer Diebstahl wurde laut Polizeibericht auf der Autobahn 1 auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne begangen. Aus einer weißen Sattelzugmaschine entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonnabend etwa 700 Liter Diesel. Der Schaden wird mit 900 Euro beziffert.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn prüft jetzt einen eventuellen Zusammenhang zwischen den Taten. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, sollte sich unter Tel. 04435/93160 melden.

Die Polizei meldet zudem mehrere Fahrzeugaufbrüche aus der Gemeinde Ganderkesee, die sich in der Nacht zu Sonnabend ereignet haben. Die Tatorte befinden sich an den Straßen Lange Wand, Korkeichenstraße, Marderweg und Glockenstein. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge angegangen. Die Täter zerstörten in zwei Fällen eine Seitenscheibe, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Bei zwei weiteren Autos wurden Scheiben komplett ausgebaut. Die Diebe stahlen Navigationsgeräte und eine digitale Tachoeinheit. Der Schaden beträgt rund 18 000 Euro. - dr