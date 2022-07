Hoher Schaden an parkendem Auto in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Die Polizei sucht nach den Dieben und einem Unfallverursacher. © dpa

In Wildeshausen wurde am Mittwoch ein parkendes Auto an der Neuen Straße erheblich beschädigt. Und am Wochenende war ein Cabrio an der Benzstraße betroffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wildeshausen – Eine Frau aus Wildeshausen hatte ihren grauen Skoda am Mittwoch gegen 10.20 Uhr auf einem Parkplatz an der „Neue Straße“ abgestellt. Als sie gegen 11.30 Uhr zum Wagen zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Insgesamt betrug der Schaden etwa 4.000 Euro.

Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Ganz schön dreist: Nur ein paar Hundert Meter von der Wildeshauser Polizeiwache entfernt haben Diebe zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 12 Uhr, ein Cabrio an der Benzstraße in der Kreisstadt angegangen. Laut Bericht der Beamten schlitzten sie das Verdeck auf und bauten das Bedienelement der Klimaanlage, das Tachometer und einen Bluetooth-Adapter aus.

Der Gesamtschaden wurde auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Deutlich zu schnell auf der Autobahn

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn befuhren am Mittwoch gegen 2 Uhr mit einem zivilen Streifenwagen die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Anschlussstelle Adelheide wurden sie vom Fahrer eines BMW überholt, der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h deutlich überschritt. Auf einer Distanz von zwei Kilometern folgten sie dem BMW und ermittelten eine gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit von 141 km/h. Sie konfrontierten den 44-jährigen Fahrer auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hasbruch mit dem Verstoß. Dabei stellten sie fest, dass dem 44-Jährigen das Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland aberkannt worden ist. Gegen ihn wurde neben dem Geschwindigkeitsverstoß auch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, hinterlegte er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro.