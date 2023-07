Diebe in der Alexanderkirche

Von: Ove Bornholt

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Diebstahl in der Wildeshauser Alexanderkirche. © dpa

Zwei Opferstöcke und eine Geldkassette haben Diebe in der Wildeshauser Alexanderkirche aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat sich bereits am Dienstag ein Diebstahl in der Wildeshauser Alexanderkirche ereignet. Unbekannte haben zwischen 9 und 17.30 Uhr zwei Opferstöcke und eine Geldkassette aufgebrochen.

Zu der Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden, so die Beamten. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.