Die Wildeshauser Goldschmiedin Carlotta Mastrangelo ist Landessiegerin der Gesellen

Von: Ove Bornholt

Bei der Arbeit: Die Goldschmiedin Carlotta Mastrangelo brennt für ihren Beruf. © bor

32 Stunden hatte Carlotta Mastrangelo aus Wildeshausen, um ihr Gesellenstück anzufertigen. Nun wird die Arbeit der Goldschmiedin aus Wildeshausen ausgezeichnet.

Wildeshausen/Oldenburg – Schon als Mädchen hat sich Carlotta Mastrangelo für Gold, Schmuck und filigrane handwerkliche Arbeiten begeistert. „Meine Mutter meinte damals, ich könne ja Goldschmiedin werden“, erzählt die heute 24-Jährige. Diesen Berufsweg hat die Wildeshauserin dann auch gewählt – und ist damit richtig erfolgreich, wie sich gezeigt hat. Heute erhält Mastrangelo in Celle die Auszeichnung als Landessiegerin für ihr Gesellenstück, eine Brosche mit Edelstein. Auf der Innungs- und Kammer-Ebene hat sie schon als Beste abgeschnitten. Ein Grund dafür: die Liebe zum Detail. Hinzu kommen ein Hang zum Perfektionismus und sehr viel Freude am Beruf.

Gerne hätte Mastrangelo ihren ausgezeichneten Schmuck heute bei der Preisverleihung getragen, aber der wird zurzeit erneut begutachtet. Denn auch auf Bundesebene könnte die junge Frau noch ausgezeichnet werden. Das Ergebnis soll in diesen Tagen feststehen.

Das ausgezeichnete Gesellenstück: Die Brosche wurde in 32 Stunden angefertigt. © Mastrangelo

In nur 32 Stunden – die Zeit wurde von der Kammer vorgegeben – hatte die Wildeshauserin die Brosche angefertigt, die ihr nun große Anerkennung beschert. „Ich habe die Zeit bis zur letzten Sekunde ausgeschöpft“, sagt sie. Ihr Arbeitsplatz in der Goldschmiede D’OR von Thomas Kunke in der Oldenburger Innenstadt ist äußerst ordentlich. Alle Werkzeuge sind in Reih und Glied aufgehängt, die kleinen Zangen und Scheren sind genauso an ihrem Platz wie Kästchen mit Material zum Schmuckherstellen.

Mastrangelo lebt in Wildeshausen. In ihrer Freizeit singt sie im Gospelchor „Joyful Voices“, zeichnet und liest – auch gerne Fachliteratur. „Klingt langweilig, ich weiß“, sagt die 24-Jährige. Aber sie brennt eben für ihren Beruf. Seit 2018 ist sie in der Firma beschäftigt. Zuvor hatte sie in Wildeshausen an der Kunstschule der VHS Kurse belegt und ihren erweiterten Realschulabschluss gemacht, sich dann aber danach noch etwas zu jung für die Berufswelt gefühlt und deswegen die Fachhochschulreife an der Fachoberschule für Gestaltung in Oldenburg erworben. Dabei lernte sie verschiedene künstlerische Techniken wie Malerei, Zeichnen und Videoschnitt kennen. Auch einige Praktika absolvierte sie – unter anderem während der Realschulzeit bei der Goldschmiedin Sylvia Collins in Dötlingen. „Ich habe mich ein bisschen wie ein Schwamm gefühlt und alles Wissen aufgesaugt.“ Am Handwerk mag sie, dass „man nie auslernt. Immer gibt es neue Wege zu gehen.“

Jedes Werkzeug an seinem Platz: Der Arbeitsplatz von Carlotta Mastrangelo ist sehr aufgeräumt. © bor

Dass ihr Gesellenstück solch eine Aufmerksamkeit erfahren würde, war erst einmal nicht absehbar gewesen. „Es war Corona. Man konnte überhaupt nicht mehr rausgehen. Und mir fiel einfach nichts ein“, erinnert sich Mastrangelo an die ersten Überlegungen zum Gesellenstück. Die Rettung erschien in Form eines Edelsteinhändlers, der in die Goldschmiede kam. Die Wildeshauserin suchte nach einem Objekt, zu dem ihr sofort eine Idee einfiel, und wurde tatsächlich fündig. Im Folgenden gelang es ihr, das Schmuckstück so anzufertigen, dass es perfekt zum Stein passte. Das entspricht genau ihrer Idee des Handwerks. „Ich liebe es, für ganz besondere Edelsteine genau das richtige Schmuckstück zu entwerfen, das ihn richtig zur Geltung bringt.“ Dabei hat sie eine Vorliebe für naturgewachsene Steine. „Keiner ist gleich.“

Als Gesellin könnte Mastrangelo jetzt ihren Meister machen. Eine Wartezeit mit mehreren Berufsjahren gibt es nicht mehr. Mit einem Teil der Qualifizierung ist sie bereits angefangen, sodass sie auch selbst ausbilden könnte. Doch für alle Teile der Meister-Prüfung fühlt sie sich noch nicht erfahren genug. „Ich möchte mich erst einmal weiterbilden und Kurse für Sondertechniken besuchen.“ Sie wird bestimmt noch einige Edelsteine ganz besonders zur Geltung bringen. Erst einmal will sie ihr Gesellenstück allerdings nachbearbeiten. Denn bestimmte Arbeitsschritte wie das Polieren durfte sie nicht vornehmen, damit keine kleinen Fehler versteckt werden können – so die Vorgabe der Prüfer. Da Mastrangelo den Stein selbst gekauft hatte, gehört das Stück ihr. Und bald soll es den letzten Feinschliff erhalten.