Führerschein: Die Haltbarkeit des „Lappens“ läuft ab und das kann Geld kosten

Von: Dierk Rohdenburg

Der Landkreis weist darauf hin, dass alte Führerscheine nach und nach umgetauscht werden müssen. Symbo © dpa

Landkreis – Ihr alter „Lappen“ hat ausgedient, doch scheinen noch nicht alle betroffenen Führerscheininhaber das Dokument fristgerecht umgetauscht zu haben.

„Die Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg weist alle Fahrzeugführer der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass die Frist für den Umtausch eines Führerscheines am 19. Juli dieses Jahres abgelaufen ist“, mahnt die Kreisverwaltung in einer umfangreichen Pressemitteilung.

Und das könne einige unnötige Konsequenzen nach sich ziehen: Denn Personen, die ihren grauen oder rosafarbenen Papierführerschein nicht in einen befristeten Kartenführerschein umgetauscht haben, führen keinen gültigen Führerschein mehr mit. „Dieser Verstoß kann mit einem Verwarngeld in Höhe von zehn Euro geahndet werden“, heißt es in dem Text.

Während im Jahr 2020 lediglich 929 Führerscheine umgetauscht wurden, ist die Zahl im Jahr 2021 auf 2.148 Anträge angestiegen. In der ersten Jahreshälfte sind bereits 1.548 Anträge auf Umtausch in der Kreisverwaltung eingegangen. Die Kreisverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Umtauschfrist für die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 am 19. Januar 2023 endet.

Keine Verlängerung der Umtauschfrist

Alle Personen, die noch im Besitz eines Führerscheines sind, der vor dem 31. Dezember 1998 ausgestellt wurde, müssen ihren Führerschein bis zu diesem Termin umgetauscht haben. „Die Bundesregierung hat bereits darauf hingewiesen, dass eine Verlängerung dieser Umtauschfrist, wie in diesem Jahr nicht in Betracht kommt“, heißt es erläuternd aus dem Kreishaus zu den Fristen.

Die Bearbeitung der Anträge auf den Führerscheinumtausch von Personen, die nicht zu den Geburtsjahrgängen 1959 bis 1964 gehören, oder bereits im Besitz eines unbefristeten Kartenführerscheines sind, seien zunächst einmal zurückgestellt worden. Ihr Anliegen werde erst bearbeitet, sobald die Arbeitsbelastung der Mitarbeiterschaft in der Führerscheinstelle im Kreishaus dies zulasse. Dies könne durchaus auch erst im Frühjahr des nächsten Jahres der Fall sein. Von dieser Regelung ausgenommen sind Anträge auf Umtausch, die dringend erforderlich sind, wie zum Beispiel bei der Beantragung eines internationalen Führerscheines, der nur in Verbindung mit einem Kartenführerschein gültig ist.

Anträge können im Internet unter www.oldenburg-kreis.de heruntergeladen und anschließend nach Terminabsprache bei der Kreisverwaltung oder über die jeweilige Wohnsitzgemeinde im Landkreis Oldenburg eingereicht werden. Die Kreisverwaltung weist weiter darauf hin, dass die Wartezeit für einen Termin in der Führerscheinstelle aktuell circa vier Wochen beträgt. Nähere Informationen zu den benötigten Unterlagen sind auf der Internetseite des Landkreises zu finden.

Anträge aber nicht zu früh einreichen

Führerscheininhaber der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 sollten ihren Antrag allerdings nicht vor Juni 2023 einreichen. Wer aus dieser Gruppe bereits im Besitz eines Kartenführerschein ohne Ablaufdatum ist, ist verpflichtet, zum Umtausch bis frühestens zum 19. Januar 2026 zu wechseln. In diesen Fällen richtet sich der Umtausch nach dem Ausstellungsdatum des Führerscheines.

Das mindestens einmalige persönliche Erscheinen in der Führerscheinstelle oder in der Wohnsitzgemeinde ist jedoch weiterhin gesetzlich vorgeschrieben. „Die Vorgänge für den Umtausch der alten Führerscheine sind äußerst aufwendig, da die Fahrerlaubnisdaten in der Regel nur als Karteikarte vorliegen und erst elektronisch erfasst oder von anderen Behörden angefordert werden müssen, wenn beispielsweise der Führerschein in einem anderen Landkreis ausgestellt worden ist“, gibt die Verwaltung zu weiterhin zu bedenken.

Dieses Verfahren betrifft den Landkreis Oldenburg natürlich ebenso – und ist entsprechen arbeitsintensiv: „Auch wir müssen für die Fahrerlaubnisinhaber, deren Führerscheine seinerzeit vom Landkreis Oldenburg ausgestellt worden sind, Karteikartenabschriften an andere Kommunen versenden. Wir gehen davon aus, dass wir bis 2033 circa 70.000 bis 80.000 Führerscheine umtauschen müssen, so der Leiter des Straßenverkehrsamtes, Siegfried Bluhm. „Das ist eine enorme Mehrarbeit, die auf uns zugerollt ist und unser Kollegium vor enorme Herausforderungen stellt“, teilt Bluhm weiter mit.