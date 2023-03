Die Frühförderung der Lebenshilfe fährt nun mit Lastenfahrrad

Von: Dierk Rohdenburg

Mit dem neuen Lastenrad: Christina Rönnau, Andrea Menke und Jeanette Scholz (v.l.) mit den Kindern Marwan, Yusuf und Luca (v.l.). © dr

Die heilpädagogische Frühförderung der Lebenshilfe in Wildeshausen hat eine Spende von 4.900 Euro von Airbus erhalten.

Wildeshausen – Die Mitarbeiter der heilpädagogischen Frühförderung der Lebenshilfe in Wildeshausen können seit wenigen Wochen mit einem Elektro-Lastenfahrrad durch die Kreisstadt fahren und so bis zu vier Kinder mit Förderbedarf zu den Einsatzorten bringen. Möglich ist das durch eine Spende in Höhe von 4.900 Euro über die Aktion „Glückspfennig“ der Firma Airbus.

Wie Spendenkoordinatorin Sandra Sabrina Groß berichtet, verzichten die Mitarbeitenden und die Geschäftsführung aller Airbusstandorte auf die Centbeträge ihres Gehaltes, sodass seit dem Start der Aktion im Jahr 2001 rund fünf Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke zusammengekommen sind. „Zweimal im Jahr werden Mittel in der Nähe der Unternehmensstandorte verteilt“, so Groß. Die Idee der Lebenshilfe in Wildeshausen habe sofort überzeugt, sodass das Geld gerne überwiesen wurde.

Ein Jahr Wartezeit auf das neue E-Bike

Allerdings dauerte es eine Weile, bis das E-Bike angeschafft werden konnte. Andrea Menke von der Frühförderung hatte bereits im Sommer 2021 angeregt, sich zu bewerben. Jeanette Scholz sowie Christina Rönnau, Leiterinnen der Frühförderung, hatten dann den Antrag bei Airbus gestellt. „Bestellt haben wir das Fahrrad im Dezember 2021“, berichtete Scholz. „Geliefert wurde es im November 2022.“

Die Mitarbeiter der Frühförderung sind mit den Kindern im Alter bis sechs Jahre viel unterwegs. Die Jungen und Mädchen mit Förderbedarf werden sowohl am Lehmkuhlenweg als auch an der Westerstraße betreut. Zudem besuchen die Pädagogen die Familien. Die Strecken bis zu zwei Kilometer wurden bislang oft mit dem Auto zurückgelegt. Nun aber ist das bei gutem Wetter problemlos mit dem Lastenfahrrad möglich. „Zur Sicherheit haben wir für alle Beteiligten Helme angeschafft“, so Scholz.

Für die Lebenshilfe handelte es sich um die zweite große Spende von Airbus. Vor wenigen Jahren war für den heilpädagogischen Kindergarten eine große Nestschaukel angeschafft worden.