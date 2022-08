Harpstedter Straße: Vollsperrung bald beendet

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Die Asphaltierungsarbeiten auf der Harpstedter Straße laufen auf Hochtouren.

Wildeshausen – Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Fahrbahn der Harpstedter Straße sind nach Angaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg auf der Zielgeraden. Ein Ende ist somit in Sicht.

Voraussichtlich ab Mittwoch im Laufe des späten Abends, werden die Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten abgeschlossen sein, sodass die Vollsperrung aufgehoben werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung von Montag.

Wie bereits angekündigt wurde, werden am Montag und Dienstag die Asphaltierungsarbeiten für die Erneuerung der Asphaltdeckschicht vorgenommen. Zudem werden bis Mittwoch die Fahrbahnmarkierungen auf die neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Damit kann die Harpstedter Straße im Laufe des späten Mittwochabends wieder eingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden.

Ab Donnerstag erfolgen Restarbeiten an den Rinnenanlagen unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelanlage. Diese werden voraussichtlich noch bis Freitag, 9. September, andauern.

Artikel vom 16. August:

Wildeshausen – Das Aufbringen des Bitumenklebers auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen hat am Dienstag zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber die Arbeiten werden sich, anders als im Vorfeld geplant, bis heute ziehen. Eigentlich sollte der Kleber am Montag und Dienstag verteilt werden. Aber die Witterung spielte am Montag nicht mit, und am Dienstagmorgen lag dann auch noch ein Baum auf der Fahrbahn. „Der Bauablauf für das Aufbringen des Bitumenklebers ändert sich“, teilte dementsprechend Stefan van Rüschen von der Firma Matthäi in einer Anwohner-Info mit.

Nach den Plänen sollte bis Dienstagabend eine Hälfte geschafft sein, sodass der Abschnitt vom Ochsenbergweg bis zur Reckumer Straße am heutigen Mittwoch angegangen werden kann. Der Kleber muss bis zu vier Stunden abbinden. In dieser Zeit darf die Fahrbahn nicht betreten oder befahren werden, was wiederum Einschränkungen für die Anlieger zur Folge hat.

Schon vor der Vollsperrung in dieser Woche berichtete Bäcker Wolfgang Kolloge, dass der Umsatz in seinem Laden an der Straße „Am alten Sportplatz“ um 20 bis 25 Prozent eingebrochen sei. Der Discounter Aldi, der eine Filiale direkt an der Harpstedter Straße betreibt, teilte mit: „Stand heute, planen wir nicht, den Markt zeitweise zu schließen. Wir behalten die Entwicklung an der Baustelle aber im Blick.“ Eine offizielle Anfrage unserer Zeitung ließ die Firma Netto, die direkt neben Aldi einen Markt betreibt, unbeantwortet. Von den Kassierern hieß es aber, eine Schließung der Filiale werde für morgen erwogen.

Denn dann sollen eigentlich erst die mit noch mehr Einschränkungen verbundenen Asphaltarbeiten beginnen. Geplant war, heute und morgen zu asphaltieren, Freitag erneut Bindemittel aufzubringen und ab Montag kommender Woche weiter zu asphaltieren.

„Wir sehen das alles mit großer Sorge“, sagte Kai Rügge, dessen Frau eine Physiotherapie-Praxis an der Harpstedter Straße betreibt. Bisher seien die Absperrungen – insbesondere von den Zufahrten der Seitenstraßen – „völlig chaotisch“ gelaufen und nicht auf die jeweilige Bausituation abgestimmt worden. „Dank der Flexibilität unserer Patienten und Mitarbeiterinnen konnte einiges abgefangen werden“, sagte er. Grundsätzlich kritisiert er, dass „mit intelligenter Planung und mit aktivem Management seitens der Verantwortlichen vor Ort das Projekt deutlich besser hätte organisiert werden können“. Auch hätte er sich eine stärkere Einflussnahme der Stadt gewünscht.

Poller schon am Mittag entfernt

Derweil haben sich die Befürchtungen, dass deutlich weniger Menschen den Weg zur Tafel auf dem Himmelsthür-Gelände finden, nicht bestätigt. Über Umwege durch das Wohngebiet an der Dr.-Klingenberg-Straße war die Einrichtung erreichbar. Und schon am Dienstagmittag war der Poller auf der Straße entfernt. Das hatte die Diakonie am Montag angekündigt. Die Tafel hatte dies schon zu Beginn der Arbeiten auf der Harpstedter Straße vorgeschlagen.