Wegen Bauarbeiten: A1-Auf- und Abfahrt in Wildeshausen ab 30. Mai dicht

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bauarbeiten auf der A1: Derzeit werden die Fahrbahnverschwenkungen über die Mittelstreifen vorbereitet. © -

Wildeshausen – Die Sanierung der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord bringt ab Dienstag, 30. Mai, weitere Einschränkungen für Autofahrer, die aus Richtung Groß Ippener kommend Wildeshausen ansteuern wollen.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte, gibt es bis zum 31. August keine Möglichkeit in Wildeshausen-Nord die Autobahn zu verlassen oder in Richtung Osnabrück zu befahren.

„Die Auffahrt und Ausfahrt in Fahrtrichtung Bremen/Hamburg bleibt dann aber weiter möglich“, so Joachim Schmidt, Sprecher der Autobahn-Gesellschaft. Wer in Fahrtrichtung Osnabrück nach Wildeshausen möchte, muss bald entweder schon vorher die Abfahrt Groß Ippener nutzen oder später in Wildeshausen-West abfahren und dann über die Ahlhorner Straße in Richtung Innenstadt zurückkehren.

Baustelle über 3,5 Kilometer

In den nächsten Monaten wird auf einer Länge von rund 3,5 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Osnabrück gearbeitet. Dieser Abschnitt sowie die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord werden saniert. Seit Mitte April ist eine „2-0-2-Verkehrsführung“ eingerichtet – in beide Fahrtrichtungen bleiben zwei Fahrstreifen erhalten, diese sind jedoch eingeengt. Diese Verkehrsführung soll noch wenige Tage andauern, teilte die Autobahn-Gesellschaft mit. Danach wird der Verkehr auf die Richtungsfahrbahn Bremen/Hamburg verlegt, in beide Fahrtrichtungen gibt es dann zwei verengte Fahrbahnen. Mitte Oktober soll das Aufbringen einer neuen Betondecke abgeschlossen sein.

Unterdessen sind seit einigen Wochen einige Baumaschinen auf einer mit Sandwällen abgegrenzten Fläche an der Bundesstraße 213 nahe der A1-Anschlussstelle Wildeshausen-Nord im Einsatz. Wie die Autobahn-Gesellschaftmitteilte, ist die Fläche vom zuständigen Bauunternehmen angemietet worden, um dort eine Betonmischanlage zu errichten. Schmidt erläuterte, dass die gelieferten Materialien dort gelagert und zu Beton verarbeitet werden. Von da würden sie zum Einbau auf die Baustelle transportiert, erklärte er.

Vorbereitungen für die Betonmischanlage. Drei Hektar Fläche werden mit Schottermaterial aufgebaut. © dr

„Die abgeschobene Gesamtfläche beträgt 30 000 Quadratmeter“, berichtete Gesa Temminghoff von der Autobahn-Gesellschaft. Der Oberboden würde bis zum Ende der Maßnahme in Mieten vor Ort gelagert. Das Areal werde mit 30 Zentimeter Schottermaterial aufgebaut und nach Bedarf erweitert. Zudem sei die Fläche nicht versiegelt und werde nach Ende der Baumaßnahme in den Urzustand versetzt.

Vor sieben Jahren war ebenfalls eine mobile Betonmischanlage an gegenüberliegender Stelle, jedoch rund zwei Hektar kleiner, errichtet worden. Damals wurde ein rund sieben Kilometer langer Abschnitt der A1 zwischen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener saniert.