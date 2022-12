Diakonie übernimmt Trägerschaft für Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Verkündeten die neue Trägerschaft für das MGH: Christian Pundt, Jens Kuraschinski, Rita Maniette, Wolfgang Pape, Saskia Kamp, Annette Grummt und Manfred Langwald(v.l.) . © dr

Wildeshausen – Die Arbeit des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Wildeshausen bekommt einen neuen Träger. Es ist die Diakonie Delmenhorst/Oldenburg-Land.

Diese Nachricht überbrachten am Montagabend Bürgermeister Jens Kuraschinski und Landrat Christian Pundt. Die Prüfung durch den Bund läuft zwar noch, da aber auch das Deutsche Rote Kreuz seine ausdrückliche Zustimmung signalisiert, gilt der Übergang als sehr wahrscheinlich.

Pundt und Kuraschinski bedankten sich bei Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff sowie Fachbereichsleiterin Rita Manietta, die viele Gespräche geführt hatten. Annette Grummt und Manfred Langwald als Vertreter der Ehrenamtlichen stimmten dem ausdrücklich zu: „Schön, dass sie eine Brücke gebaut haben.“

Das MGH erhielt in der Vergangenheit 40 000 Euro pro Jahr (bis 2028) vom Bund, 5 000 Euro vom Land sowie jeweils 5 000 Euro von Landkreis und Stadt. Mit dieser Summe wird die Diakonie nicht arbeiten können, weil sie in Wildeshausen keine Immobilie besitzt. Deshalb haben der Verwaltungsausschuss der Stadt Wildeshausen und der Kreisausschuss des Landkreises zugestimmt, jeweils bis zu 10 000 Euro als Mietkostenzuschuss jährlich zu bewilligen.

Ein Haus für den ganzen Landkreis

„Das MGH ist für den ganzen Landkreis aktiv“, unterstrich Pundt die Wichtigkeit der Arbeit. Saskia Kamp, Geschäftsführerin der Diakonie, und der 1. Vorsitzende Wolfgang Pape verwiesen darauf, dass sie seit mehr als 20 Jahren im Bereich der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit durch den Betrieb von Nachbarschaftsbüros aktiv sind. „Uns hat imponiert, dass es in Wildeshausen so viel Ehrenamt im MGH gibt“, berichtete Kamp. Möglicherweise könne man die Immobilie an der Bahnhofstraße noch übergangsweise nutzen. Dann wolle man aber in der Stadt in ein noch nicht benanntes Haus umziehen.

Zunächst soll das neue MGH mit einer halben Vollzeitstelle und vielen ehrenamtlich Engagierten geführt werden. Möglicherweise braucht die Diakonie noch Hilfe bei der Renovierung des neuen Domizils.

Massive Kritik am Roten Kreuz

Grummt fand rückblickend kritische Worte über das Verhalten des DRK-Kreisverbandes. Sie schäme sich für das Gebaren der Geschäftsführung. Hier sei das Ehrenamt mit Füßen getreten worden. Außerdem sei es eindeutig das Ziel gewesen, Personal abzubauen. Auch der Vorwurf, dass das Haus in einen defizitären Bereich geführt worden sei, stimme nicht. Nun aber seien die Ehrenamtlichen glücklich, dass sich ein neuer Träger zur Verfügung gestellt habe.