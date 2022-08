Diakonie öffnet Dr.-Klingenberg-Straße: Regen behindert Sanierungsarbeiten

+ © bor Die Poller auf der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen werden übergangsweise entfernt. © bor

Die Himmelsthür entfernt den Poller in der Dr.-Klingenberg-Straße. Derweil gibt es bei der Sanierung der Harpstedter Straße witterungsbedingt Verzögerungen.

Die Diakonie Himmelsthür entfernt am morgigen Dienstagabend ab Dienstschluss den Poller in der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen. Damit reagiert sie auf die anhaltende Sperrung der Harpstedter Straße. Die Regelung gilt laut Mitteilung für Anlieger und bis Freitag, 26. August. In einem Schreiben bedankt sich die Geschäftsführung der Diakonie bei allen Mitarbeitern für die Geduld in den vergangenen Wochen und bittet bei der Nutzung der Dr.-Klingenberg-Straße um Rücksicht und angepasste Geschwindigkeit.

Bei den Bauarbeiten im Zuge der Sanierung der Harpstedter Straße gab es derweil am Montag einige Verzögerungen. Eigentlich war geplant, ab 8 Uhr Bitumenkleber aufzubringen. Das gelang dann erst nachmittags. Die Arbeiter schafften nicht so viel wie vorgesehen, weil das Wetter nicht mitspielte. Heute geht es weiter. Es sei aber unklar, ob der Kleber wie vorgesehen auf der ganzen Strecke verteilt werden könne, hieß es von der Bauüberwachung.