Deutsch lernen und Grünkohl genießen

Wildeshausen – Ohne jegliche Deutschkenntnisse landete Gabriel Pacheco Gutiérrez am 6. August 2019 in Bremen und wurde von seiner Gastfamilie, Oksana Schumacher sowie deren Töchter Sophie, Alexandra und Natalie sowie Sohn Michael aus Wildeshausen empfangen. Ein halbes Jahr später ist der 18-jährige Chilene hochzufrieden mit seinen Erfahrungen in Norddeutschland und erzählt: „Ich versuche, jeden Tag besser deutsch zu sprechen, zu lesen und zu schreiben.“

In den vergangenen zwei Wochen hat Pacheco Gutiérrez den Alltag in der Redaktion der Wildeshauser Zeitung kennengelernt. Er war mit auf Terminen im Stadthaus, an verschiedenen Orten im Landkreis sowie im Land- und Amtsgericht. Zwei seiner Fotos sind sogar in der Zeitung veröffentlicht worden.

Pacheco Gutiérrez ist als Gast von Rotary International nach Wildeshausen gekommen. Er bezog bei den Schumachers das Zimmer von Tochter Natalie, die derzeit in Taiwan als Austauschülerin lebt.

„Rotary verbindet die Welt“, sagt der junge Chilene, der in seinem Heimatland bereits seinen Schulabschluss gemacht hat und nun Politikwissenschaft studieren möchte. „Ich versuche überall, die deutsche Kultur kennenzulernen“, so der Gast aus Südamerika. „Deutsche Bildung ist sehr interessant für mich. Ich habe Deutschland gewählt, weil ich die Sprache mag. Ich hatte die Möglichkeit, zwischen 15 Gastländern zu wählen, aber ich wollte in Europa leben. Deutschland ist in Europa spitze – sowohl bei der Lebensqualität als auch in der Wirtschaft, der Kunst sowie der Politik.“

Fragt man Pacheco Gutiérrez, welche Speisen er hier zu schätzen gelernt hat, dann antwortet er: „Currywurst, Döner und Grünkohl, den meine Gastmutter gekocht hat.“ Aber auch das deutsche Brot sowie die große Brötchenauswahl beim Bäcker gefallen ihm.

In den vergangenen Monaten hat der 18-Jährige auch die „Fridays for Future“-Bewegung kennengelernt. Die sei in Chile deutlich kleiner, so seine Erfahrung. „Der Klimawandel ist eine große Herausforderung“, findet Pacheco Gutiérrez. „Wir Menschen müssen etwas machen. Deutschland muss Vorreiter sein, Lösungen zu finden.“ Ganz praktisch musste der junge Gast aber in seiner neuen Heimat erst einmal lernen, den Müll zu trennen. „Das Sortieren von Papier, Plastik, Bioabfällen sowie Restmüll kannte ich nicht“, erzählt er. „Mittlerweile bekomme ich das aber alleine hin.“

Im Lauf der vergangenen Monate ist Paecheco Gutiérrez mit Rotary viel in Deutschland herumgekommmen. Er war in Berlin, Köln, Hamburg, Weimar und Bonn. In Bremen mag er den Schnoor, den Dom, die Stadtmusikanten sowie die Straßenbahnen. In Wildeshausen fühlt er sich in der Alexanderkirche wohl. „Dort spielt mein Gastbruder die Orgel“, erzählt er.

Wenn die Austauschzeit im August endet, ist Pacheco Gutiérrez bereits 19 Jahre alt. Vielleicht bleibt er aber nur kurz in Chile. „Ich möchte unabhängig sein und die Welt kennenlernen“, sagt er. Eventuell besucht er bald eine Hochschule in Deutschland. „Das möchte ich so schnell wie möglich“, sagt der junge Chilene. dr