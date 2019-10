Deutliche Kritik an FDP-Ratsherr

Bürgermeister und Ratsvorsitzender schreiben an Marko Bahr

+ Marko Bahr

Wildeshausen – Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang in der Wildeshauser Kommunalpolitik: Bürgermeister Jens Kuraschinski, Ratsvorsitzender Günter Lübke sowie die stellvertretenden Bürgermeister Evelyn Goosmann, Wolfgang Däubler und Wolfgang Sasse haben in einem ratsoffenen Brief an den „Kollegen Marko Bahr“ von der FDP deutliche Kritik an dessen Verhalten geübt. Sie kritisieren Bahrs Statement zum geplanten Wildeshauser Verkehrskonzept auf der Facebook-Seite der FDP, die von unserer Zeitung für eine Berichterstattung genutzt wurde, als „befremdlich“ und fordern Bahr auf, „genau zu überlegen, welche Aussagen wie an den Rat, die sozialen Netzwerke oder die Presse weitergegeben“ werden.