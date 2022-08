Der Wildeshauser Justin Patzner ist deutscher Meister auf dem Jetski

Von: Ove Bornholt

Auf dem Wasser: Justin Patzner mit seinem Jetski. © kalbacho-foto

Der Wildeshauser Justin Patzner ist mit seinem Jetski sehr erfolgreich. In seiner Fahrzeugklasse ist der Wildeshauser sogar deutscher Meister.

Wildeshausen – Der Wildeshauser Justin Patzner betreibt ein schnelles Hobby: Der 17-jährige Auszubildende fährt Jetski. Und das recht erfolgreich. So ist er in der Geschwindigkeitsklasse seines Fahrzeugs (GP4 und GP3) amtierender deutscher Meister und liegt auch in der aktuellen Austragung auf dem ersten Platz. Übers Jahr verteilt sind mehrere Wertungsläufe angesetzt, von denen er den bisher einzigen in 2022 gewonnen hat. Darüber hinaus hat der junge Wildeshauser auch schon an EM- und WM-Rennen teilgenommen, bei denen er allerdings teilweise knapp am Podium vorbeigeschrammt ist.

Jetski-Fahren ist kein günstiger Sport und Patzner, der Werbetechniker bei Iken in Wildeshausen lernt, hat als Auszubildender naturgemäß keine allzu tiefen Taschen. Sein Vater Mirko Brinkert unterstützt ihn deswegen und hat die Anschaffung des ersten, rund 200 Kilogramm schweren Fahrzeuges mit 130 PS finanziert. Er betreibt in Goldenstedt die Firma „Performance Racing“, die sich um die Reparatur, das Tunen und die Gestaltung von Jetskis kümmert. Zwar gibt es einige Sponsoren, aber die Familie sucht noch weitere Unterstützer.

Bei WM und EM im Ausland am Start

Früher sei sein Vater selbst gefahren, erzählt Patzner. Da lernte er den Sport kennen. Inzwischen unterstützt der Senior den 17-Jährigen, der schon als 14-Jähriger spontan in der Junioren-Klasse der deutschen Meisterschaft an den Start gegangen war und gleich mal sein Talent gezeigt hatte. „Ich wurde Dritter“, erinnert sich der Wildeshauser an sein erstes Rennen im Jahr 2018. In den Folgejahren gab es weitere Wettbewerbe – auch im Ausland.

So war der 17-Jährige bei Europa- und Weltmeisterschaften in Italien, Polen und Tschechien dabei. Die Turniere bestehen in der Regel aus mehreren Läufen, die übers ganze Jahr verteilt stattfinden. Zu ganz entfernten Orten wie Portugal brechen die Wildeshauser aber nicht auf, schließlich müssten sie das Jetski dann eine enorme Strecke transportieren.

Justin Patzner. © Jh

Wenn die Fahrzeuge mit enormen Geschwindigkeiten übers Wasser schießen, besteht immer die Gefahr einer Kollision. „Bis jetzt bin ich unfallfrei“, sagt Patzner. „Und das soll auch so bleiben.“ Seine Mutter sehe seinen Sport schon etwas skeptisch, erzählt er. Sie würde ihn aber trotzdem unterstützen.

Und was gefällt Patzner an seinem Hobby? „Das Wasser“, sagt er. Ständig müsse man aufmerksam sein und auf die Wellen achten. „Es ist nicht so wie beim Autofahren, wo man einfach in die Kurve reinfahren kann.“ Die Anforderungen sind hoch. So müssen die Jetski-Fahrer beispielsweise einen Slalom mit fünf, sechs Hindernissen fahren. Wer am Ende als Erster rauskommt, kann auch zuerst in die nächste Kurve gehen und sich damit einen Vorsprung sichern.

Aufstieg in eine neue Motorenklasse

130 PS sind dem jungen Mann aber nicht genug. Mit seinem neuen Jetski kann er in einer höheren Klasse mit mehr Motorleistung antreten. Bis Ende des Jahres will er allerdings in seiner jetzigen Klasse fahren und nach Möglichkeit seinen Titel verteidigen. Und bei der WM? Beim ersten Lauf kam Patzner als Vierter ins Ziel. „Das Podium ist immer offen“, sagt er.