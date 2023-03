Gymnasium Wildeshausen: Eine ausgelassene Party der Unterstufe

Von: Dierk Rohdenburg

Ausgelassener Tanz bei der Unterstufenparty. © Riepel

Wildeshausen – Unter dem Motto „Wir sind bunt“ feierte die Unterstufe am Wildeshauser Gymnasium vergangenen Freitag ihre erste Party im Forum. Eingeladen waren alle Schüler der Jahrgänge fünf bis acht.

Schülerin Nele Hansen berichtet: Offiziell ging die Party von 18 bis 21 Uhr, allerdings war schon ab 17.30 Uhr Einlass. Beim großen Ansturm auf die Ticketkontrolle und Garderobe sowie beim Getränke- und Snackverkauf hat man schnell gemerkt, dass alles sehr gut organisiert war.

Anfangs noch zurückhaltend, standen schon nach kurzer Zeit die ersten Partygäste auf der Tanzfläche, und irgendwann hat einfach jeder mitgefeiert.

Popcorn und Softdrinks konnte man sich jederzeit am Stand des Abi-Jahrgangs holen, und bei ,Puente‘ gab es sogar selbst gemachte, alkoholfreie Cocktails.

Ein Höhepunkt des Abends war sicherlich der Wettkampf um die Krone: Als diese ins Publikum geworfen wurde, gab es kein kurzes Gerangel. Kurzerhand wurde sie als Preis beim Limbo ausgesetzt. Gewonnen hat Elias aus der Klasse 8a.

Die Tanzfläche war meistens voll. © Joern-Timo Riepel

Unterstützung durch Schülervertretung

So ein Abend wäre ohne die Unterstützung engagierter Mitglieder der Schulgemeinschaft nicht möglich gewesen. Wir danken insbesondere dem Team der SV, das unter der Leitung von Steffen Henkensiefken alles so toll organisiert hat, den Helferinnen und Helfern aus den Jahrgängen elf und zwölf, die auf der Bühne für Stimmung gesorgt haben und in der Garderobe tätig waren, dem Technik-Team, ohne das wir vieles nicht hinbekommen hätten, allen Lehrerinnen und Lehrern, die uns unterstützt haben und vor allem Jörn-Timo Riepel, der viele tolle Fotos gemacht hat.

Ein besonders großes Dankeschön geht an Tom Schröder, der als DJ alle zum Tanzen gebracht hat, sowie an alle Gäste, die gekommen sind und den Abend zu dem gemacht haben, was er war: Eine ausgelassene Party!

Partystimmung im Forum. © Joern-Timo Riepel